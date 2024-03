"Rapporti umani in saldo...". Cosa rivela la canzone condivisa da Fedez

Che sia solo strategia o effettiva separazione, mai Chiara Ferragni e Fedez erano apparsi più distanti di così. E non solo geograficamente, visto che lei è volata a New York per lavoro e lui è tornato a Rozzano con i figli. Al netto nelle dichiarazioni di facciata rilasciate dall'influencer nel salotto di Fabio Fazio, i due pare abbiano preso direzioni completamente diverse e, da parte del rapper, non sembrano esserci margini di recupero. Quel che è successo dentro le mura dell'attico di City Life non è dato saperlo e, forse, non è nemmeno giusto che venga reso pubblico. Ma limitandosi ai segnali social, Fedez ha definitivamente preso le distanze da sua moglie. Nella giornata di ieri pare sia arrivato lo strappo definitivo: cambio della foto profilo per il rapper, che ha eliminato l'immagine con la moglie e i figli per mettere una foto in cui è da solo ma, soprattutto una canzone dal significato molto forte, che è facilmente riconducibile all'influencer.

Perché Fedez avrebbe dovuto pubblicare una canzone dal titolo "L'hai voluto tu"? Da qualche giorno per il rapper sembra esserci un ritorno alle origini, a prima che diventasse parte del sistema ma, anzi, quel sistema lo criticava attraverso le rime delle sue canzoni. Ha scelto di condividere nelle ultime settimane delle canzoni con un significato ben preciso, che non può essere casuale. " Lei si aspetta un addio da film struggente, ma perché versare lacrime sul niente? Nella vita un vaffanculo è più che sufficiente. Bicchieri mezzi pieni di rimpianti e party ai piani alti, dove più sei coglione più hai bisogno di farlo sapere agli altri ", recita il testo della canzone. Fedez non ha condiviso questa parte ma leggendola non si può che trovare una ferma condanna a quel mondo di cui lui, per anni, ha fatto parte con sua moglie. Il brano risale al 2014 e ancora il rapper non conosceva Ferragni.