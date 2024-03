Fedez cambia la foto profilo. E manda un messaggio alla Ferragni: "Lo hai voluto tu"

Ancora crisi nera fra i Ferragnez, che ormai sembrano a tutti gli effetti in rotta di collisione. L'ultima mossa di Fedez ha a dir poco sconvolto i fan, che ancora sperano in un riavvicinamento. In queste ultime ore, infatti, il rapper ha deciso di dare un ulteriore taglio netto. Dopo aver lasciato il mega-appartamento di CityLife, ha anche rimosso dal proprio profilo Instagram la foto che lo ritraeva con la moglie Chiara Ferragni. Una scelta che il seguito della coppia ha interpretato come un colpo di spugna bello netto.

Via la foto dal profilo

Ed è così che, dopo le voci relative a uno scambio di effusioni con un'altra donna alla settimana della moda di Parigi (voci che non hanno comunque avuto conferma), Fedez ha deciso di spezzare ulteriormente il cuore dei fan dei Ferragnez, eliminando dal proprio profilo la foto in cui era insieme alla moglie. Tutto fa pensare che nelle ultime ore, lontano dai riflettori, sia accaduto qualcosa, magari un nuovo litigio. Impossibile saperlo.

Il gesto di Fedez ha dato molto da pensare. Mentre Chiara Ferragni si trova a New York per un viaggio di lavoro, il rapper ha deciso di cambiare la propria foto dal proprio profilo Instagram, mettendo uno scatto in cui compare solo lui. Niente moglie, o figli. Non finisce qui, perché il cantante sembra aver voluto dare un chiaro messaggio all'ormai probabile ex compagna. Nelle Stories di Fedez, infatti, c'è una canzone pubblicata due volte, e in una delle due occasioni viene evidenziata una parte del testo, "l'hai voluto tu ". Insomma, il riferimento a Chiara Ferragni pare evidente.

Le cognate smettono di seguirlo

A muoversi in questa querelle familiare sono state anche le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina Ferragni. Entrambe hanno smesso di seguire il rapper sui social. Fedez compare ancora fra i seguiti di Chiara Ferragni e della madre di lei, Marina, ma se si cerca fra i follow di Valentina e Francesca il cantante non figura più.

Fedez non torna nell'attico