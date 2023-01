Quel dettaglio sulla cravatta di Re Carlo III: un messaggio a Harry?

Carlo III non sarebbe affato preoccupato dalla pubblicazione dell’autobiografia del principe Harry. Almeno apparentemente. Continua il suo lavoro, come è giusto che sia, analizzando i documenti della “red box” e incontrando i sudditi, a cui riserva sorrisi e strette di mano. Sua Maestà non rinuncia nemmeno ai dettagli divertenti nel suo outfit che potrebbero celare un messaggio per il duca di Sussex.

Quella strana cravatta

L’8 gennaio 2023, lo stesso giorno in cui sono state mandate in onda le interviste di Harry alla Cbs e a Itv, re Carlo III ha partecipato alla funzione religiosa nella chiesa di St. Lawrence, a Castle Rising, proprio vicino a Sandringham, dove la royal family trascorre abitualmente il Natale. Si tratta della prima uscita pubblica del sovrano dopo le indiscrezioni trapelate sui tabloid riguardo al contenuto del memoir del principe, “Spare. Il Minore”, pubblicato il 10 gennaio 2023. In Spagna, infatti, il libro è stato venduto in anticipo, a quanto sembra per errore, vanificando gli sforzi del duca per non vederlo serializzato sui giornali.

Non è passato inosservato l’atteggiamento rilassato e tranquillo di Sua Maestà, che ha chiacchierato con le persone radunatesi per incontrarlo, regalando sorrisi, strette di mano e un’espressione affabile, disponibile. Come se le accuse del suo secondogenito non esistessero, non lo sfiorassero nemmeno. Con grande maestria re Carlo ha messo in pratica la tradizionale tattica del silenzio basata sul celebre motto “never complain, never explain”. A rendere l’atmosfera ancora più divertente e informale, poi, è stato il simpatico dettaglio della cravatta del sovrano, decorata con tanti piccoli tirannosauri stilizzati. Forse quasi nessuno si aspetta che il sovrano d’Inghilterra indossi un accessorio simile, ma re Carlo III potrebbe averlo scelto per inviare un messaggio ben preciso al figlio ribelle.

Tyrannosaurus Rex

Nel nome del Tyrannosaurus Rex c’è un evidente riferimento al titolo di Carlo. Inoltre la decorazione stempera l’atmosfera carica di tensioni dovute al libro e alle interviste del principe Harry. Riuscire a smorzare i toni in un momento simile, usando un aplomb tutto britannico, non è semplice. Il Corriere.it si chiede se “pure la monarchia britannica, come i rettili antidiluviani, rischia adesso l’estinzione”. Potrebbe essere l’esatto contrario: dare a qualcuno del “dinosauro” implica non solo dirgli, in modo magari poco carino e senza tanti giri di parole, che è vecchio, che il suo modo di fare e di pensare è antico e vetusto. Sottintende anche il riconoscimento di una lunga vita, che ha resistito agli urti del destino. Questa può essere l’interpretazione un po’ più ampia del termine (da valutare a seconda del contesto).

Carlo III avrebbe chiarito, attraverso una semplice cravatta, di essere un re, discendente di una famiglia con una lunga storia alle spalle, che continua a sopravvivere nonostante i tentativi di distruggerla. Del resto il Tyrannosaurus Rex era un avversario temibile per i suoi simili (il nome non è un caso). In un certo senso è come se re Carlo III volesse dire a Harry che le sue recriminazioni non danneggeranno la royal family, non causeranno profondi malesseri in famiglia, poiché la Corona è molto più forte di quanto si creda. A meno che re Carlo III abbia scelto la cravatta solo in base al gusto personale. In questo caso, come non detto.