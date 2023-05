Record di Robert De Niro: è padre per la settima volta a quasi 80 anni

“In realtà ne ho sette di figli”; così Robert De Niro fa sapere di essere diventato padre alla soglia degli 80 anni. A rivelarlo è stato proprio l’attore in occasione della promozione del film About My Father (una commedia prossimamente in uscita nei cinema americani dove interpreta un padre impiccione) in un’intervista rilasciata al programma Entertainment Tonight Canada. Tuttavia, De Niro ha deciso di non fornire alcun dettaglio in più.

La rivelazione di Robert De Niro

A sganciare la bomba, quindi, è stato proprio lo stesso premio Oscar che, nel corso dell’intervista sul suo prossimo film ed in particolare, in una conversazione sull’equilibrio tra l’essere amorevole e severo quando si tratta di crescere i propri figli, ha scelto di lasciarsi andare a questa confessione. Così, l’attore classe ‘43 ha iniziato a spiegare cosa significhi per lui essere padre oltre che l’importanza di essere: “affettuoso ma a volte anche severo coi bambini”. È a questo punto che la giornalista ha affermato: “So che lei è padre di sei figli…”. “Sette, in realtà. Ho appena avuto un bambino”, ha risposto a sorpresa De Niro spiazzando tutti. L’attore, però, ha deciso di non aggiungere altri particolari; infatti, non si conosce né il momento preciso della nascita, né se si tratti di un maschio o una femmina e né tantomeno chi sia la madre.

La compagna di Robert De Niro

Nonostante l’attore non abbia svelato alcun dettaglio circa l’identità della compagna, secondo la stampa americana, potrebbe trattarsi della campionessa di arti marziali Tiffany Chen. La coppia non è mai uscita allo scoperto, però, a marzo scorso, Chen e De Niro sono stati fotografati mentre lasciavano il ristorante Giorgio Baldi a Santa Monica. Proprio in quell’occasione, la campionessa mostrava un pancione.

La separazione e i 6 figli di Robert De Niro

De Niro, ha avuto altri sei figli da tre donne diverse. Era il 2018 quando, dopo 21 anni insieme, Robert De Niro si è separato dalla moglie Grace Hightower. I due - sposati dal 1997 - avevano deciso di porre fine alla loro storia. Drena e Raphael nato nel 1976, avuti dalla prima moglie Diahnne Abbott (la prima, è nata da una precedente relazione della Abbott ed è stata adottata dall’attore nel 1976). Con l’ex fidanzata, la modella e attrice Toukie Smith, nel 1955 ha avuto i gemelli Julian Henry e Aaron Kendrik. Infine, dalla relazione con la ex moglie Grace sono nati Elliot nel 1998 e Grace nel 2011. Adesso non ci resta altro che attendere per scoprire il nome del settimo figlio dell’attore premio Oscar.