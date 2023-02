Richard Gere ricoverato d'urgenza in Messico: paura per l'attore

Momenti di paura per l'attore Richard Gere ricoverato d'urgenza in un ospedale di Nuevo Vallarta in Messico, dove da giovedì 16 febbraio scorso era in vacanza per festeggiare il 40° compleanno della moglie Alejandra Silva, insieme ai loro figli. La notizia riportata dal portale TMZ, riferisce di fonti vicine alla famiglia Gere. L'attore, da quanto si apprende, era partito già la scorsa settimana con una brutta tosse che era poi peggiorata a tal punto da ricorrere ad un ricovero d'urgenza. Già alcuni giorni prima, la moglie dell'attore aveva postato un'immagine in cui raccontava che l'intera famiglia, compresi i bambini, non ruscivano da settimane a guarire da una brutta influenza.

Confortortati dal sole del Messico erano comunque partiti, ma le condizioni dell'attore erano peggiorato fino a che non è stato necessario il ricovero in un ospedale della zona. Da quanto riportato da TMZ, sarebbe stata somministrata una forte cura antibiotica, e dopo una notte di ricovero Gere è stato dimesso dall'ospedale e ha potuto continuare la vacanza. Dopo l'uscita della notizia, la moglie Alejanda ha comunque postato un'immagine della famiglia in cui si vede anche Gere, che appare in buone condizioni di salute.