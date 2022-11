"Ridotto a uno scheletro e senza denti". Le condizioni choc di Lando Buzzanca

" Oggi è un uomo rattrappito, emaciato, senza denti e peserà sì e no 50 chili. Una sua gamba è quanto il mio braccio ". La descrizione, che il dottor Fulvio Tomaselli ha fatto al Corriere della Sera per svelare le attuali condizioni di salute di Lando Buzzanca, è terribile. Da due settimane l'attore è ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma in seguito a una caduta dalla sedia a rotelle avvenuta nella rsa, dove era ricoverato da quasi un anno. Le sue condizioni non sarebbero gravi e un suo ritorno nella struttura sanitaria era previsto giorni fa, ma le dichiarazioni rilasciate dall'amico e medico preoccupano: " Oggi di Lando Buzzanca resta un 10% di quello che era ".

La denuncia

Negli scorsi giorni Tomaselli aveva affidato a Facebook un lungo messaggio, nel quale denunciava il declino fisico di Lando Buzzanca: " Le 'amorevoli cure' dichiarate nel ricovero in Rsa dal 27 dicembre hanno travolto un Uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito... drammaticamente lucido" . Una denuncia che il dottore, amico dell'attore, aveva già fatto in agosto per richiamare l'attenzione sulla complessa situazione dell'interprete de "Il restauratore", che oggi - per volere del tribunale - ha un amministratore di sostegno. Intervistato dal Corriere, Tomaselli ha così chiarito come sta Buzzanca.

Il ricovero in ospedale

L'8 novembre l'attore romano è stato vittima di una caduta dalla sedia a rotelle e è stato trasferito in ospedale per accertamenti. L'attore aveva battuto la testa e sebbene le sue condizioni non preoccupassero i medici, l'ospedale ha ritenuto opportuno trattenere l'87enne. Secondo quanto riferito dal figlio di Buzzanca, Massimiliano, l'attore avrebbe dovuto lasciare il Gemelli la settimana scorsa e in programma c'era un definitivo trasferimento a casa del figlio, dove sarebbe stato seguito da infermieri specializzati.

In ospedale, l'8 novembre, Buzzanca però ci è arrivato non solo con un forte colpo alla testa, ma anche in condizioni fisiche terribili. " Io non riesco a vedere Lando dal 21 aprile dello scorso anno. Ma lavorando da cinquant'anni nella sanità riesco ad avere notizie indirette sulle sue condizioni di salute. E quando mi hanno raccontato come è arrivato al Gemelli due settimane fa non ci potevo credere", ha denunciato Tomaselli, che ha proseguito: "Ieri poi Francesca (Della Valle, la compagna, ndr) è riuscita a fargli visita e ne ho avuto conferma: sonnecchiava, ha mangiato a fatica, aveva piaghe da decubito e a lei ha bofonchiato: 'Portami via'" .

Il grido d'allarme della fidanzata