Rissa reale: Harry avrebbe preso a cazzotti lo zio Andrea per una parola di troppo

Che rapporto tra il principe Harry e lo zio Andrea fosse complicato è un fatto noto a molti ma pochi si aspettavano che le scintille tra i due membri della famiglia reale britannica fossero trascese in una vera e propria rissa. Secondo quanto riportato da un libro pubblicato recentemente, una discussione molto vivace tra il Duca di York ed il Duca del Sussex sarebbe finita a pugni, con Andrea che avrebbe avuto la peggio. La ragione del violento scontro? Alcune frasi poco simpatiche che lo zio di Harry avrebbe detto alle spalle del nipote. Alcuni estratti del libro, pubblicati dal Daily Mail, descrivono un rapporto che talvolta “sfiora l’odio” e che, sicuramente, non gioca a favore dell’auspicata riconciliazione tra il principe ribelle ed il resto della famiglia reale.

“Gli ha fatto sanguinare il naso”

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Telegraph, la rissa reale sarebbe avvenuta nel 2013, durante un incontro privato che vedeva presenti molti membri della famiglia reale. L’episodio, secondo le fonti contattate da Andrew Lownie, autore del libro Entitled: The rise and fall of the House of York, sarebbe stato talmente violento da richiedere l’intervento dello staff per evitare che la situazione degenerasse del tutto. Non è dato sapere al momento quale sia stata la scintilla che ha dato il via alla rissa ma, a quanto pare, sarebbe legata a “dicerie che Andrea ha messo in giro su Harry dietro alle sue spalle”. Nel libro dedicato alla rovinosa caduta del Principe di York, il rapporto tra Andrea ed i suoi nipoti William e Harry sarebbe “estremamente problematico”. Molti meno dubbi sul risultato dello scontro fisico: Harry avrebbe avuto la meglio sullo zio, colpendolo al volto e facendogli sanguinare il naso prima che i due fossero separati.

La violenta lite non avrebbe fatto altro che rendere ancora più contenzioso il rapporto tra i due, specialmente dopo l’incontro con l’attrice hollywoodiana Meghan Markle: il Duca di York avrebbe detto al nipote che il suo matrimonio con Meghan “non sarebbe durato più di un mese”. I dissapori sarebbero poi stati alimentati da indiscrezioni fatte filtrare a giornalisti amici: Harry “aveva perso la ragione” e non aveva investigato a sufficienza il passato dell’attrice prima di sposarla nel 2018. La fonte vicina alla famiglia reale citata nel libro di Lownie sembra sicura che il rapporto tra i due sia ormai impossibile da ricucire: in una conversazione con il fratello William, Harry avrebbe detto di “odiare Andrea”. Sempre secondo questa fonte, le relazioni con l’erede al trono britannico sarebbero altrettanto conflittuali: i due si rivolgerebbero a malapena la parola, specialmente dopo che Andrea avrebbe espresso opinioni poco gentili nei confronti della Principessa Kate.

Andrea ora rischia lo sfratto

Anche se la famiglia reale sta ancora faticando a ricucire lo strappo con Harry e Meghan, secondo Lownie il Principe William starebbe cercando di sfrattare l’ingombrante zio, discreditato dopo un’intervista disastrosa alla Bbc nel 2019 e le accuse di aver partecipato a festini con minorenni nell’isola di Jeffrey Epstein. William “lavora da anni dietro le quinte per far sfrattare lo zio dalla Royal Lodge, il palazzo che occupa nel parco del palazzo di Windsor. Secondo lui, Andrea starebbe abusando della proprietà e della generosità della famiglia reale”. La Royal Lodge è un palazzo con trenta stanze ed Andrea lo sta affittando dall’autorità che gestisce l’immenso patrimonio immobiliare della famiglia reale. Questo sarebbe l’ultimo passo dell’esclusione del principe dalla famiglia reale dopo che, l’anno scorso, Re Carlo gli ha tolto l’appannaggio reale, che dovrebbe ammontare a circa un milione di sterline all’anno.

La notizia della rissa con lo zio fa il paio con quanto rivelato da Harry nella sua autobiografia riguardo ad una lite violenta con il fratello maggiore a proposito del suo rapporto con Meghan Markle. Nel libro del 2023 si racconta come l’alterco fosse avvenuto nel 2019, quando la coppia stava pensando di lasciare il Regno Unito. William avrebbe perso la pazienza di fronte al comportamento “scortese, abrasivo e difficile” dell’ex attrice, tanto da gettare il fratello al suolo, causandogli delle ferite superficiali. Il Principe del Galles si sarebbe poi scusato del suo comportamento ma il rapporto tra i fratelli non è più stato lo stesso.

Al momento non ci sono reazioni ufficiali da parte di Buckingham Palace di fronte alla pubblicazione di un altro episodio non edificante che certo non aiuta gli sforzi di molti perin una famiglia che sembra incapace di ricostruire la propria immagine pubblica.