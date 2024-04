Ritorno in Rai per Lorella Cuccarini? Si tratta solo di una toccata e fuga

Nel corso degli ultimi tre anni è come se avesse trovato una nuova giovinezza in tv. È proprio grazie a Maria De Filippi e al talent di Amici che la mitica Lorella Cuccarini è tornata in auge e lo ha fatto in grande stile in Mediaset su Canale 5 come professoressa di canto. Sotto la sua ala infatti c’era Angelina Mango che ora dopo Sanremo sogna l’Euriovision di Malmo. Ma non è tutto. La Cuccarini è impegnata anche sul fronte teatrale e in diverse pubblicità in giro web. Una stagione di grandi successi ma, da quel che sembra, la showgirl non ha nessuna intenzione di prendere un po' di respiro. Anzi, alla sua agenda già fitta di impegni ne aggiunge altri. Si è notato che Lorella Cuccarini, nel corso della giornata di 22 aprile, è stata invitata negli studi di E’ sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Lo show di cucina che primeggia su Rai Uno, da sempre passerella di attori e artisti, ha avuto l’onore di ospitare la Cuccarini. Per la diva di La notte vola si tratta di un ritorno in Rai? Sì, anche se per un periodo limitato.

Una toccata e fuga per l’iconica ballerina e conduttrice che, nonostante i dissapori con la Rai e con Matano, torna negli studi per una buona causa. Tecnicamente, il ritorno di Lorella Cuccarini in Rai è legato alla promozione dell’iniziativa "Trenta ore per la vita" che, proprio quest’anno, festeggia i suoi primi trent’anni di attività. L’associazione, di cui è responsabile, da tempo si batte per aiutare i più deboli e la showgirl è ben lieta di trovarsi in prima linea per una giusta causa. La maratona annuale è iniziata quando, artisticamente, faceva coppia con Marco Columbro. Ora le cose sono cambiate ma non si è spento lo spirito benefico della Cuccarini. E quindi, dopo che è arrivata negli studi della Clerici, il tour per le Trenta ore per la vita si protraggono fino al 26 aprile. Mercoledì 24, Lorella Cuccarini sarà ospite di Uno Mattina, ancora su Rai 1. E venerdì 26 andrà a trovare a La volta buona Caterina Balivo, e lo farà di pomeriggio e sempre sulla rete ammiraglia.

Potrebbe esserci dell’altro? Da quel che sembra, oltre alle comparsate degli ultimi giorni, all’orizzonte non si intravede un ritorno della Cuccarini in Rai in pianta stabile. Per ora e fino alla fine di Amici23 è di “servizio” a Mediaset. Poi si vedrà cosa succederà.

Di sicuro, è ancora scottata dai litigi (sibillini) che sono avvenuti a La vita in diretta quando ha co-condotto il programma con Matano.