Lorella Cuccarini e il successo di una hit senza tempo: "La notte vola" compie 35 anni

È una delle showgirl più amate del nostro Paese. Lanciata in televisione negli anni Ottanta da Pippo Baudo durante la sesta edizione di Fantastico - show di Rai Uno - Lorella Cuccarini oggi è una vera stella del piccolo schermo. Celebre anche a teatro e famosa in televisione dopo la sua partecipazione a diverse fiction della Rai, come Le ragazze di Piazza di Spagna, nel corso del prossimo anno si appresta a festeggiare i suoi primi quarant'anni di carriera. E i festeggiamenti iniziano dall’8 dicembre del 2023, data in cui la "più amata degli italiani" lancia su tutte le piattaforme digitali una nuova versione de La notte vola.

Sono trascorsi ben trentacinque anni da quando la hit è stata eseguita per la prima volta e a distanza di tutti questi anni non smette di far cantare e ballere il pubblico. Prima è stata la sigla del varietà Odiens di Canale 5 con Ezio Gregio, Sabrina Salerno e Gianfranco D’Angelo, poi canzone ha dominato le classifiche ed è diventata un grande classico della musica italiana. La versione 2.0. del celebre brano, prima di arrivare su tutte le piattaforme digitali, è stata presentata in anteprima all’Arena di Verona nella scorsa edizione di Arena Suzuki condotto da Amadeus. L’uscita è con Epic Records e Sony Music Italy, e il brano è prodotto da Itaca.

L’uscita sarà accompagnata da un videoclip firmato da Emanuel Lo, coreografo oltre che collega e professore ad Amici di Maria De Filippi, in un video che gioca - in modo divertente - con l’immaginario della disco-dance, enfatizzando con eleganza e brio le indiscutibili doti artistiche di Lorella Cuccarini. Ma non è tutto. La nuova versione del brano è in realtà solo il primo step di un progetto più ampio a livello discografico. Di fatti, nelle intenzioni della Cuccarini è quella di lavorare a un album celebrativo che conterrà tredici brani tra hit e canzoni storiche rivisitate con un sound contemporaneo, curato dai producer più in voga della scena musicale italiana. Il disco vanterà inoltre una serie di collaborazioni illustri che verranno svelate nelle prossime settimane. Il percorso non si fermerà solo a questo. Sarà lungo e si concluderà nel 2025, anno in cui "la più amata degli italiani" festeggerà quarant'anni di una carriera.

Il singolo de La notte vola fu un grande successo in Italia, raggiungendo la quarta posizione nella hit parade dei singoli più venduti e la numero 44 nella classifica dei singoli più venduti del 1989. Al di là delle classifiche musicali, il brano è ricordato ancora oggi come uno dei maggiori successi di Lorella Cuccarini ed è considerato un evergreen. In tempi più recenti, e siamo nel 2021, il singolo ha ricevuto un ulteriore disco d'oro per le vendite digitali che hanno superato le cinquantamila copie. Quella stessa hit è stata ripresa da Olly durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo.