"È una roba montata..." Achille Lauro e il suo rapporto con Chiara Ferragni

Achille Lauro rompe il silenzio sul gossip di un presunto flirt con Chiara Ferragni. Il cantante romano, a margine della conferenza stampa del 14 febbraio, in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, ha risposto alle domande dei giornalisti. Il gossip era stato lanciato nei giorni scorsi da Fabrizio Corona che, nel suo podcast Falsissimo, aveva parlato di una presunta relazione tra l’influencer cremonese, allora ancora sposata con Fedez, e Lauro.

Le parole di Achille Lauro

Immancabile la richiesta di un parere sul brano di Fedez, Battito: “Giuro, non l'ho ascoltato bene, ma ho sentito che sta piacendo”, ha dichiarato Lauro, interprete di Incoscienti Giovani. Poi ha aggiunto con sportività: “Sono contento per lui”. Alla domanda se avesse incontrato Fedez al Festival, Lauro ha risposto: “Se ci siamo visti o parlati? Magari capiterà”. E quando i giornalisti gli hanno chiesto se fosse disposto a un chiarimento con il rapper, ha replicato sicuro: “Sì, è una roba montata da terzi”. D'altronde, Lauro e Fedez avevano già collaborato nel 2021 per la hit Mille, insieme a Orietta Berti.

Interpellato anche su Tony Effe, Lauro ha precisato: “Conosco Tony Effe da tanti anni, abbiamo fatto parte dello stesso mondo urban. Non conosco il suo rapporto con Fedez”. Infine, alla domanda “Se tornassi indietro nel tempo, rifaresti tutto?”, Lauro ha risposto senza esitazioni: “Sì, tutto. Nell'amicizia con loro? Nessuno ha mai confermato quello che è uscito”.

La scelta di Fedez

Fedez, dal canto suo, ha optato per la strada del silenzio. Infatti, dopo essere intervenuto a seguito della puntata di Falsissimo, in cui viene rivelata la sua relazione con Angelina Montini, Fedez non è più tornato sull’argomento che lo vede al centro delle cronache rosa. Secondo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, l’ex moglie del rapper avrebbe avuto delle relazioni extraconiugali con Achille Lauro e Naska. Tuttavia, Fedez sembra aver scelto di concentrarsi esclusivamente sulla sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Per la kermesse dedicata alla musica italiana, ha portato Battito, un brano in cui affronta il tema della depressione., ha scritto il cantante nell’ultimo post condiviso su Instagram poche ore fa.