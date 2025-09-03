Roberta Lanfranchi: "Perché con Pino Insegno non ci sentiamo più"

Roberta Lanfranchi, volto noto della televisione anni Novanta e da quattordici anni voce di RDS, si racconta in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Tra ricordi, scelte di vita e verità svelate, la showgirl fa un bilancio sincero della sua carriera e della sua vita privata.

Un amore e una famiglia

Roberta aveva sposato Pino Insegno nel 1997, dopo tre anni di fidanzamento. Da quell’unione sono nati due figli, Matteo e Francesco. Il matrimonio, però, si è concluso nel 2007. Oggi tra loro non c’è alcun rancore, ma nemmeno frequenti contatti: " Non ci sentiamo, ma non perché ci odiamo. Non c’è bisogno di sentirci ", confessa, " la separazione non è stata facile, però siamo sempre stati due persone che si volevano bene. Abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi tra mamma e papà non erano problemi tra loro e i genitori ".

La nuova vita sentimentale di Roberta si intreccia con quella accanto a Emanuele Del Greco, autore televisivo che ha sposato nel 2012, anno in cui è nato anche il loro terzo figlio, Ettore. " Emanuele è il mio santo, la persona che mi fa ridere di più al mondo, nonostante sembri un orso. Con me è molto paziente ", racconta con affetto.

Gli esordi e la tv

Roberta ripercorre anche i suoi esordi televisivi come velina, con uno sguardo nostalgico e onesto. Ricorda con simpatia il rapporto con Antonio Ricci: " Lui scendeva dagli uffici e ci passava in rassegna: come stai? Tutto bene oggi? Controllava trucco e vestiti prima di andare in onda. Era il nostro preside, ancora oggi lo chiamo così sul telefono ".

Nonostante il successo, Roberta ammette di essersi sentita una “sfigata” durante il provino, convinta di non farcela. " Sono sempre la prima critica di me stessa, come prima reazione mi sento fuori posto. Ma rispetto il ruolo che mi danno e resto nei miei binari ".

Scelte di vita e rifiuti

Nel corso della sua carriera ha guadagnato molto, ma ha anche detto no a molte proposte, come quella di posare per calendari: " Mamma mia, che vergogna. Penso sempre che lo vedrebbe anche mia nonna. Non sono nemmeno arrivata alla trattativa, ma avrei potuto comprarmi casa con quei soldi ". Racconta inoltre di serate ed eventi pagati un milione di lire, una cifra che all’epoca era un vero e proprio tesoro.

I reality show? Le sono stati offerti più volte, ma ha sempre detto no. " Li guardo tutti, mi piacciono le dinamiche umane e come le persone si trasformano in situazioni di costrizione. Poi penso: quella lì potevo essere io... ma non mi avranno mai ".

Ricordi televisivi e momenti indimenticabili

Tra gli episodi più memorabili, Roberta ricorda una “strigliata” di Michele Guardì ai tempi di Piazza Grande con Giancarlo Magalli su Rai2: " Eravamo tutti seduti durante l’oroscopo di Paolo Fox, il pubblico applaudiva e io con loro. Michele ha urlato dalla regia: “Stoppa, minchia! Non devi applaudire, la conduttrice non applaude”. Sono diventata bianca, mi ha cazziato davanti a tutti. Poi ha aggiunto: “Se devi applaudire, fallo muta, senza che si senta il battito delle mani, come una foca” ".

Una carriera in evoluzione

Dopo anni in tv, Roberta ha trovato una nuova casa in radio, a RDS, dove lavora dal 2014 insieme a Claudio Guerrini, che considera come un marito, anche se non lo è legalmente.

Quando sono arrivata ero spaesata, il linguaggio radiofonico è completamente diverso. Ora invece mi piace il rapporto quotidiano con gli ascoltatori, il feedback immediato

". Un percorso fatto di scelte, rinunce, soddisfazioni e momenti difficili, ma sempre con sincerità e autoironia.