Roberto Ciufoli, gli inizi con la Premiata Ditta, la moglie Theodora e il ritorno con Pino Insegno: chi è il comico di Facci Ridere

È uno dei volti più noti della comicità italiana dagli anni '90 a oggi: Roberto Ciufoli, attore, comico e doppiatore romano, è tornato sotto i riflettori con Facci Ridere, lo show comico condotto da Pino Insegno su Rai 2. Ma chi è davvero Ciufoli, e quali sono le tappe principali della sua lunga carriera artistica?

Gli inizi: dalla recitazione alla comicità

Nato a Roma il 1° marzo 1960, Roberto Ciufoli si è formato nel mondo della recitazione teatrale. Dopo gli studi in Lettere e Filosofia, ha iniziato a lavorare come attore di prosa, per poi avvicinarsi al mondo della comicità. La vera svolta arriva negli anni '80, quando insieme a Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti dà vita al quartetto comico La Premiata Ditta. Il gruppo conquista rapidamente la popolarità grazie a sketch brillanti e una forte intesa scenica. Il successo televisivo arriva con programmi come Pronto, chi gioca?, Scherzi a parte e Buona Domenica, fino a ottenere uno show tutto loro su Rai 1, Premiata Teleditta. Il gruppo resta attivo fino ai primi anni 2000, lasciando un'impronta indelebile nella comicità italiana.

La carriera da solista e il teatro

Dopo lo scioglimento della Premiata Ditta, Ciufoli ha proseguito una solida carriera da solista, dividendosi tra teatro, cinema e televisione. Ha partecipato a fiction come Don Matteo, Distretto di Polizia e Un medico in famiglia, e si è cimentato anche nel doppiaggio. Il teatro è rimasto però il suo habitat naturale, dove ha messo in scena spettacoli di prosa e commedie brillanti, spesso scritte da lui stesso. Tra i suoi ruoli più apprezzati, quelli ne Il borghese gentiluomo, Sarto per signora e Tutta colpa di Garibaldi.

La vita privata: Theodora e la famiglia

Riservato nella vita privata, Roberto Ciufoli è sposato con Theodora Bugel, originaria della Costa d’Avorio. La coppia ha un figlio, Romeo, nato nel 2011. Ciufoli ha raccontato in varie interviste quanto la paternità lo abbia cambiato, rendendolo più riflessivo e attento. Theodora è una figura molto discreta, lontana dal mondo dello spettacolo, ma molto presente nella vita dell’attore. I due si sono conosciuti nei primi anni 2000 e si sono sposati nel 2011, lo stesso anno della nascita del loro bambino.

Il ritorno con Pino Insegno in Facci Ridere

Nel 2025, Roberto Ciufoli è tornato in TV accanto al suo storico amico e collega Pino Insegno nello show comico Facci Ridere, in onda su Rai 2. Un ritorno alle origini per i due comici romani, che hanno rispolverato la complicità e l’umorismo che li aveva resi celebri ai tempi della Premiata Ditta. Lo show, che mette in gara comici emergenti e volti noti del cabaret italiano, ha ricevuto un buon riscontro dal pubblico, confermando la voglia di leggerezza e ironia anche nella TV contemporanea.

Un comico trasversale

Roberto Ciufoli resta uno dei pochi artisti italiani capaci di spaziare con disinvoltura tra comicità, teatro classico e televisione.

La sua versatilità e la lunga esperienza lo rendono una figura di riferimento per le nuove generazioni di attori e comici. A oltre 40 anni dall’inizio della sua carriera, Ciufoli continua a divertire e a reinventarsi, sempre con quel tocco ironico e intelligente che lo ha reso uno dei comici più amati dal pubblico italiano.