Rocio Morales, balli e baci in Puglia (e nessuna ombra di Raoul Bova)

Mentre Raoul Bova fa i conti con la notizia fatta circolare da Fabrizio Corona sulla sua presunta amante Martina Ceretti, Rocio Morales si gode l'estate nel sud Italia insieme alle figlie e a una ristretta compagnia di amici. L'attrice spagnola sembra avere preso le distanze dai tanti gossip circolati su di lei e Raoul, e sulla presunta fine della loro relazione, rifugiandosi in Puglia.

Rocio in Puglia

Non sono stati i paparazzi a documentare le sue vacanze pugliesi bensì lei stessa, condividendo sui social network molte foto e numerosi video delle sue serate spensierate. Negli scorsi giorni la pagina Instagram dell'attrice si è infatti riempita di post, dove Rocio ha condiviso immagini di apparente felicità e gioia: balli in piazza dopo il tramonto, musica cantata per strada e poi abbracci e baci alle figlie, Luna e Alma, anche loro sorridenti e felici. Nessuna traccia, invece, di Raoul Bova, che non compare in nessuna foto e in alcun filmato.

Vacanze da separati

La crisi di cui si parla da mesi, venuta alla ribalta della cronaca rosa lo scorso marzo, li ha portati su strade differenti e poco c'entrano le riprese della nuova stagione di "Don Matteo". Bova e la compagnia hanno scelto di fare vacanze da separati in questa torrida estate: lui in Sardegna a fine giugno, prima di tornare sul set della fiction di Rai1, lei prima in Sardegna (dopo la partenza di Bova) e poi ora in Puglia. Tutto come due genitori single. Ma mentre lui deve affrontare l'attacco di Fabrizio Corona, che ha portato all'attenzione del pubblico le presunte prove del tradimento dell'attore, l'attrice spagnola tira il fiato e sembra godere a pieno di questa separazione.

Gli ultimi post di Rocio

" Puglia! Sei una carezza al cuore! ", ha scritto sibillina su Instagram Rocio Morales, condividendo poi un altro post con tramonti mozzafiato e selfie romantici: " I tramonti che non solo si guardano, ma si sentono. La mia ora preferita" .

Rocio sembra preferire la bellezza della natura e dei luoghi visitati, piuttosto chela crisi con il compagno. Commentare tutti i pettegolezzi usciti nelle ultime ore sarebbe come ammettere che, sì, con Raoul è finita. Manca solo l'ufficialità. Ma per quella, forse, manca il nullaosta degli