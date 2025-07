Raoul Bova, spunta il nome della presunta amante: ecco con chi avrebbe tradito Rocio Munoz

Dopo mesi di voci, indiscrezioni e smentite mai arrivate, la storia della crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembra essere arrivata al capitolo finale. La bomba sganciata da Fabrizio Corona nell'ultima puntata del suo format "Falsissimo" sembra fare chiarezza sulla frattura che si sarebbe creata tra i due attori, complice un presunto tradimento del protagonista di "Don Matteo". Di scappatelle si parlava da settimane, complici le voci riportate dagli esperti di gossip e dalle riviste scandalistiche, ma ora la misteriosa terza persona - che avrebbe messo in crisi il rapporto tra Rocio e Raoul - sembra avere un'identità precisa.

Chi è Martina Ceretti

Romana, 23 anni, trasferitasi a Milano per fare la modella, Martina Ceretti studia Filosofia all'Università di Milano ma il suo sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo, come ha confessato lei stessa al Corriere lo scorso anno. " Dopo la laurea vorrei iscrivermi a una Accademia di cinema e recitazione. Ho anche studiato canto, vorrei riprendere a fare lezione di canto perché aiuta molto emotivamente ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone ", aveva raccontato al quotidiano, ricordando l'esperienza vissuta sul set di un videoclip di Eros Ramazzotti. La presunta frequentazione con Raoul sarebbe nata su Instagram, attraverso il suo profilo personale che oggi, a causa del clamore scatenatosi attorno a lei, è diventato privato.

Il flirt durato due anni

Secondo quanto riferito da Corona nel suo format su Youtube Martina e Raoul Bova avrebbero flirtato tra chat social e messaggi per circa due anni prima di incontrarsi. "Il primo messaggio che Raoul Bova manda a questa tizia è del 2023, la chat va avanti dal 2023 ad oggi. La conversazione dura due anni e mezzo. Io non credevo ai miei occhi. Lui ha corteggiato una ragazzetta di Instagram, tutto sui social, non l’ha vista per molto tempo, era tutto su una chat!" , riferisce l'ex re dei paparazzi, proseguendo: "Alla fine è successo quello che doveva succedere al Principe di Savoia. Appena finito tutto però lui era convinto che fosse amore, ma si può? Lui a 52 anni, sposato, può uscire con una ragazzina del 2002 e poi chiederle se la serata con te gli è piaciuta? Tu vai in hotel con una ragazzetta così, poi la mattina dopo gli mandi i vocali che sembrano dichiarazioni d'amore" . Poi Corona ha mostrato chat private e condiviso audio personali che Bova avrebbe inviato alla giovane con frasi come: " Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti" .

La diffida di Bova e le parole di Ceretti

Prima che Corona pubblicasse la puntata di "Falsissimo" sulla storia del tradimento, Raoul Bova ha provato a fermare la messa in onda del format, diffidando l'ex re dei paparazzi dal diffondere informazioni personali, audio e chat private con una lettera scritta dal suo avvocato. Ma Corona non si è fatto intimidire e il nome di Martina Ceretti è venuto a galla. Sui social quest'ultima, senza smentire la relazione con Bova, si è dissociata dall'azione di Corona: " Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo. Quando Corona era a casa di questo mio amico, io non ho mai fatto nessuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile commentare una persona dalla copertina. Sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato qualcosa ".

Bova cerca casa

Corona promette nuove rivelazioni ma intanto il settimanale DiPiù, fa sapere che tra Rocio e Raoul la relazione sarebbe arrivata al capolinea con gli avvocati già all'opera per definire le questioni burocratiche.

L'attore "starebbe cercando unaa Roma, possibilmente nella stessa zona in cui risiede ora così da poter stare vicino alle due". E pensare che fino a pochi mesi fa si parlava di nozze.