"Innocente, non credete alle accuse", Roma invasa di volantini pro-Ferragni

Nonostante la bufera che si è abbattuta sul suo personaggio e il drastico calo di follower, Chiara Ferragni può ancora contare su uno zoccolo duro di sostenitori, supporters che credono ciecamente alla sua buonafede, tanto da preparare dei volantini esemplificativi finalizzati a spiegare le ragioni per cui l'imprenditrice digitale sia assolutamente innocente.

I primi manifesti pro-Ferragni sono comparsi a Milano, a inizio mese. Adesso è la volta di Roma, che questa mattina si è svegliata con le strade tappezzate di volantini a favore dell'ex Blonde Salad.

"Chiara è innocente"

Nei volantini, naturalmente, si fa riferimento a quello che è stato ribattezzato come Pandoro-gate, e che si è rivelato avere diversi risvolti. Nei manifesti c'è una foto dell'influencer in posa insieme al Pandoro incriminato, accompagnata da una dettagliata spiegazione. "Vi spiego l'innocenza di Chiara Ferragni" , è il titolo, in rosso, del lungo messaggio, che prosegue: "Non credete a quello che raccontano le accuse, non servono ad incriminarla. Questa manovra è un tentativo di affossare la sua influenza, la sua popolarità. Quello che sta succedendo ai Ferragnez è un po' l'emblema della nostra società".

Insomma, Chiara Ferragni sarebbe una martire, una vittima del sistema. Probabile, in questo caso, che i sostenitori della Ferragni facciano riferimento alle azioni del Codacons, che invece intende vederci molto chiaro sull'intera vicenda della campagna "Pink Christmas" e delle donazioni all'ospedale Regina Margherita di Torino.

"Francamente è difficile insinuare che le persone abbiano acquistato la bambola o il pandoro solo per la beneficienza. Lo dimostrano le vendite della bottiglietta d'acqua: 6 euro per 75 cl. E non c'erano in ballo donazioni: si trattava di acqua minerale che al supermercato costava un euro" , si legge ancora nel messaggio. Un esempio che vuol passare quasi come una giustificazione, anche se un po' debole.

" Nel 2020, durante la pandemia, hanno raccolto milioni di euro e potenziato le terapie intensive dell'ospedale San Raffaele: una raccolta fondi che è stata classificata come la miglior campagna d'Europa, top 10 al mondo ", viene quindi ricordato nel volantino. Quindi, il messaggio finale: "Non invidiate. Applaudite e poi fate meglio".

Il precedente a Milano

I volantini sono comparsi in diverse strade dalla Capitale, da via del Babuino, a via XX Settembre. A inizio di questo mese, invece, era stata Milano a riempirsi di manifesti, affissi sui pali o incastrati sotto i tergicristalli delle auto. Lo staff della Ferragni, tuttavia, ha preso le distanze dall'iniziativa.