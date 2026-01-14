Romina innesca la polemica: "Felicità? Non la volevo neppure incidere, non mi piaceva la musica con Al Bano"

Le esternazioni di Romina Power su "Felicità", uno dei brani cantati con Al Bano che hanno maggiormente contribuito a dare notorietà alla coppia, continuano a far discutere: il tema è stato argomento di dibattito anche a "La Volta Buona".

Ospite di "Supernova", podcast di Alessandro Cattelan, l'artista ha espresso un giudizio decisamente poco lusinghiero non solo sulla singola canzone, ma più in generale sui pezzi incisi con l'allora ex marito. "Io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale" , ha affondato la Power senza troppi giri di parole riferendosi al celebre brano del 1982, "la musica che facevo con Al Bano non era il mio genere, non è quella che ascolto".

Tra i primi a intervenire in modo polemico contro la cantante c'è Popi Minellono, autore del testo del brano che arrivò secondo al Festival di Sanremo del 1982: "Ha fatto un clamoroso autogol, ha tradito il suo pubblico" , ha dichiarato, "sono abituato a sentirmi dire che scrivo canzoni banali, ho scritto 'L’Italiano' di Toto Cutugno, ma qui ha sputato nel piatto in cui ha mangiato: Felicità le ha dato credibilità" . Nonostante il fatto che siano passati ormai quasi 44 anni, stando a quanto riferito da Minellono, la canzone ha fatto registrare oltre 3 miliardi di visualizzazioni solo nell'ultimo anno.

Anche Loredana Lecciso, a "La Vita in Diretta", ha commentato le parole della Power: "Mi dispiace, è come dissociarsi da un inno mondiale" , ha detto la showgirl, "Al Bano mi ha sempre confidato che tutto ciò che Romina bocciava diventava un grande successo, era un termometro al contrario".

Il terremoto mediatico seguito alle sue parole ha costretto la cantante a condividere sui propri profili social un'ulteriore puntualizzazione in merito alla vicenda, nella speranza di sopire le polemiche. "Etimologicamente la parola 'banale' deriva dal francese antico 'banal' e significa semplicemente 'qualcosa di comune, di neutro'. Non è un termine offensivo. Purtroppo non tutti conoscono il significato delle parole" , ha affondato Romina.

"Estrapolare una singola parola da un'intervista di un'ora, decontestualizzarla e usarla per costruire una polemica non è né corretto né professionale" , ha aggiunto , "il senso di ciò che io ho detto è ben diverso da come sta ad essere raccontato e strumentalizzato. State creando una montagna da un monticello di talpa" .

Per la Power, quindi, il problema deriva esclusivamente dall'interpretazione data alle sue esternazioni, mentre il giudizio sul celebre brano è diverso da come è stato dipinto dai media.

"Sono molto affezionata alla canzone Felicità, l'ho sempre cantata e continuerò a farlo, perché vedere la gioia e l'emozione del pubblico rende prima di tutto me felice"

"solo chi cerca polemica e discordia può vedere cattiveria ovunque, chi è positivo e pacifico non vedrà mai il male dove c'è solo amore".

, ha precisato in conclusione,