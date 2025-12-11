Rosanna Banfi: "I linfonodi sono puliti, la mia disavventura col tumore è finita"

Le festività natalizie portano notizie positive per Rosanna Banfi. Dopo un mese vissuto nell'angoscia a seguito della scoperta del tumore al polmone avvenuta lo scorso novembre, la figlia di Lino Banfi tira un sospiro di sollievo. L'intervento chirurgico, a cui si è sottoposta alcune settimane fa, le ha permesso di rimuovere l'adenocarcinoma al polmone destro con successo e ora l'esito degli esami successivi hanno rilevato che l'operazione è stata risolutiva e che la brutta disavventura si è già conclusa.

L'adenocarcinoma al polmone

Proprio nel giorno in cui il settimanale Gente le ha dedicato la copertina del numero in edicola - una cover story realizzata insieme a papà Lino, alla figlia Virginia e alla nipotina Matilde - Rosanna Banfi ha messo la parola fine all'incubo che stava vivendo da alcuni mesi. " A 16 anni dal tumore al seno, tramite una tac ho scoperto di avere "un'opacità a vetro smerigliato", ossia un adenocarcinoma al polmone destro. Era circoscritto, sono stata operata per rimuoverlo e, al momento, pare non ci siano metastasi o linfonodi compromessi" , ha raccontato sulle pagine della rivista, parlando del cancro arrivato molti anni dopo la sua battaglia contro un tumore al seno. Ma Rosanna non poteva sapere che, poche ore dopo l'intervista, i medici le avrebbero dato la notizia più bella della sua vita.

L'annuncio sui social

E ora la figlia di Lino Banfi ha affidato a Instagram il messaggio più bello, quello che sancisce la fine della sua battaglia per la vita. "Oggi è una splendida giornata! Perché direte voi miei piccoli lettori .. perché c'è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, soprattutto perché ho ricevuto la telefonata più importante", ha scritto sulla sua pagina Instagram Rosanna, svelando: " No, non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita ma un Professore che mi ha ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. Una splendida giornata!". Solo un mese fa, sempre attraverso i social, Rosanna si era mostrata in ospedale subito dopo l'intervento al polmone.

L'ospite assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. L'abbiamo cacciato a calci nel culo. Tutto qua

Già in quell'occasione la donna aveva mostrato forza e tenacia incredibili nel voler debellare il male: "". Poche parole, che hanno anticipato l'esito positivo della sua brutta disavventura.