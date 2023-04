Bonolis-Bruganelli, altro che crisi: il video che rivela tutto

Neanche il tempo di annunciare la rottura dopo 25 anni insieme che è arrivata la secca e ironica replica di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il sito Dagospia aveva pubblicato un articolo in cui si parlava della separazione della coppia e della loro storia giunta al capolinea che sarebbe stata annunciata il prossimo fine settimana nel corso della trasmissione Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Con una velocità da guinness, la coppia ha pubblicato un video sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli poco tempo dopo la pubblicazione dell'indiscrezione.

Il video-smentita

" Eccoci qua, che volevi dire? ", domanda la Bruganelli al marito mentre alle spalle si intravvede una piscina con i due a bordo vasca intenti a replicare quanto pubblicato anche da un noto quotidiano di gossip tirato in ballo per la pubblicazione della fake news. " Siamo in difficoltà, mi ha fatto vedere che è uscita sta cosa ", afferma Bonolis con la consueta ironia, specificando che i contenuti degli articoli è relativo alla loro volontà di separarsi. " Ci siamo separati, o ci stiamo separando, non si sa ", continua anch'essa ironica la Bruganelli.

La frecciata ai siti

Tra il serio e faceto, ecco che Bonolis risponde a tono alla domanda della moglie. " Adesso siamo molto in difficoltà, che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito perché dice fregnacce?", dichiara Bonolis tra ironia e serietà. Ai follower rivolgono la domanda calcando sempre la strada della palese presa in giro: " A questo punto che facciamo? È un dilemma morale ". Bruganelli, dopo essersi girata verso il marito, risponde con un " pensiamoci ", aggiungendo che prima della decisione finale sarebbe bene parlarne con i figli.