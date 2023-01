La fedeltà, il matrimonio, le case diverse: la moglie di Bonolis rompe il silenzio

Siamo tutti curiosi della vita degli altri. E il pubblico sembra essere particolarmente morboso nel volere analizzare la vita di coppia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il conduttore e l'imprenditrice hanno confessato di essere andati a vivere in due appartamenti diversi (ma contigui) e di essersi presi i propri spazi per ridare slancio al rapporto. Senza divorzi e senza addii. Ma la scelta ha fatto storcere il naso a molti e sui social, a fasi alterne, l'argomento torna sul piatto della discussione.

A puntare di nuovo l'attenzione sul tema vite separate senza divorzio è stato il settimanale F, al quale la moglie di Bonolis ha concesso un'intervista intima, nella quale la Bruganelli è tornata a parlare e nel farlo l'opinionista del Grande fratello vip ha voluto fare una precisazione importante.

Il rapporto con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli non ha mai avuto motivo di essere gelosa del marito: " Paolo è il tipo che, fuori dal lavoro, fa capire alle altre con un solo sguardo che non hanno possibilità, ti tiene distante dieci metri". Eppure, dopo due figli e un matrimonio lungo vent'anni, lei sente l'esigenza di fare valere il suo essere donna indipendente prima che moglie: "Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui" .