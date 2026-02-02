Royal wedding 2026: l’anno d’oro delle nozze aristocratiche

Il 2026 sarà un anno molto intenso per i matrimoni vip in generale ma soprattutto per i matrimoni reali. Un’intera generazione di giovani aristocratici, eredi di dinastie europee e famiglie reali mediorientali, è pronta a dirsi sì tra castelli, palazzi storici e residenze private che raccontano secoli di storia. Dai nomi più noti al grande pubblico a quelli conosciuti solo dagli esperti di genealogie nobiliari, l’anno appena iniziato promette una vera e propria stagione di royal wedding, tra sfarzo, tradizione e nuove unioni aristo-borghesi.

Il primo sì dell’anno arriva dal Liechtenstein

Ad aprire ufficialmente il calendario dei royal wedding 2026 sarà un matrimonio avvolto dal riserbo. A febbraio, con data ancora top secret, la principessa Leopoldine del Liechtenstein convolerà a nozze con Bruno Walter Pedrosa Joao, produttore cinematografico e televisivo portoghese.

Leopoldine è figlia di Gundakar e Marie del Liechtenstein, nata principessa d’Orléans, ed è imparentata con l’attuale capo di Stato del principato, Hans-Adam II, noto per essere il sovrano più ricco d’Europa. Un’unione che accende i riflettori su uno dei Paesi più piccoli del continente, ma destinato a essere grande protagonista del 2026.

Un piccolo Stato, tre grandi matrimoni

Il Liechtenstein, infatti, non si fermerà a un solo evento. Nel corso dell’anno sono attese altre due nozze di alto profilo. Lukas von Lattorff, primogenito della principessa Tatjana del Liechtenstein e di Philipp von Lattorff, sposerà la nobile Marie von Wiezek, legata a sua volta da rapporti di parentela con il principato.

Seguirà il matrimonio del conte Maximilian di Waldburg e Trauchburg, 33 anni, figlio di Clemens e Georgina del Liechtenstein, che unirà la sua vita a quella di Veonika Muller-Wilmes, manager della Banca di Zurigo. Un esempio perfetto di quelle unioni tra nobiltà storica e mondo professionale contemporaneo sempre più frequenti nel gotha europeo.

Eliza Spencer: la nipote di Lady Diana pronta alle nozze

Tra i nomi più attesi spicca senza dubbio Eliza Spencer. Trentatré anni, figlia del conte Charles Spencer e nipote della compianta principessa Diana, Eliza ha annunciato il fidanzamento con l’imprenditore Channing Millerd, di un anno più grande di lei.

La coppia ha recentemente condiviso le immagini della festa di fidanzamento celebrata a Città del Capo, luogo simbolico della loro storia. Accanto a Eliza, già in miniabito bianco firmato Galia Lahav, erano presenti le sorelle Lady Kitty Spencer e Lady Amelia, protagoniste assolute del jet set internazionale. Resta il mistero sulla location del matrimonio: Sudafrica o Lago di Como, entrambi luoghi del cuore della futura sposa.

I Windsor tra seconde nozze e nuovi ingressi

Anche la famiglia reale britannica avrà un 2026 particolarmente impegnativo. Peter Phillips, figlio della principessa Anna e nipote di re Carlo III, si prepara a sposare Harriet Sperling dopo il divorzio da Autumn Kelly. Un’unione che riporta i Windsor al centro della cronaca mondana.

A lui si aggiunge Lady Marina Windsor, cugina dei principi William e Harry, pronta a convolare a nozze con Nico Macauley, discendente di una famiglia viscontea. Due matrimoni che garantiranno cappellini, tradizione e grande attenzione mediatica.

Le nozze più sfarzose: Sara di Giordania e Ali al Sawaf

Tra gli eventi più fastosi dell’anno spiccano le nozze di Sara di Giordania con Ali al Sawaf, ingegnere specializzato in intelligenza artificiale. Sara è nipote del re Abdallah II e della regina Rania, e figlia del principe Faisal, figura chiave della monarchia hashemita.

Il fidanzamento, celebrato in un abito Valentino, ha già dato un assaggio dell’eleganza che accompagnerà il matrimonio, al quale è attesa l’intera famiglia reale giordana. Un evento destinato a unire tradizione, lusso e modernità.

Talita von Fürstenberg e il matrimonio più fashion dell’anno

Se c’è un’unione che promette di essere la più glamour del 2026, è quella tra Talita von Fürstenberg e Rocco Brignone. Lui discendente di una storica famiglia di banchieri torinesi, lei figlia del principe Alexander von Fürstenberg e nipote della leggendaria stilista Diane von Fürstenberg.

Il matrimonio si preannuncia all’insegna del quiet luxury, con un abito da sposa che, quasi certamente, porterà la firma della nonna. Un evento destinato a catalizzare l’attenzione del mondo della moda internazionale.

Le altre nozze tra Francia e Germania

Il 2026 vedrà anche il matrimonio della principessa Hélène d’Orléans, figlia del principe Carlo Luigi, duca di Chartres, che sposerà il pilota Francisco Sottomayor Quinta.

In Germania, la duchessa Paolina di Württemberg, 28 anni, ha accettato la proposta del conte Costantino Massimiliano Imre Eusebio di Königsegg-Aulendorf. Secondo gli osservatori, le loro nozze saranno tra le più eleganti dell’anno.

Sempre in area tedesca, il conte Géza zu Königsegg-Aulendorf sposerà la contessa Elena d’Arco-Zinneberg, mentre è atteso il matrimonio tra la contessa Marie von Eltz e Dhruv Raj Singh, imparentato con la storica dinastia dei Maharaja di Jaipur. Un’unione che promette uno sfarzo dal respiro internazionale.

Secondi sì e nuovi inizi: il principe Leka d’Albania

A chiudere idealmente l’elenco dei royal wedding del 2026 sarà il principe ereditario Leka d’Albania, unico discendente del re Zog I. Dopo il primo matrimonio con Elia Zaharia, da cui è nata la figlia Geraldine, Leka si prepara a sposare la fotografa Blerta Celibashi.

id="docs-internal-guid-38ca62be-7fff-336f-a05e-f0405139b05a">Un matrimonio più sobrio rispetto ad altri, ma carico di significato personale, che segna un nuovo capitolo nella vita del pretendente al trono albanese.