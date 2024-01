"Rubagnez". Valentina Ferragni paga le conseguenze dei guai della sorella

Scende inesorabile l'indice di gradimento dei Ferragnez e a farne le spese sono soprattutto le sorelle di Chiara Ferragni. Se da una parte si vocifera del licenziamento di Francesca Ferragni dallo studio dentistico dove lavorava, dall'altra Valentina Ferragni continua a perdere consensi sul web, dove è sottoposta a una costante ondata di dissensi e critiche.

Mille follower in meno al giorno

Il fuggi-fuggi dei followers dal profilo di Valentina Ferragni non accenna ad arrestarsi. Dalla notizia della sanzione milionaria comminata dall'Antitrust alla sorella, la giovane influencer continua a perdere un migliaio di fan al giorno, 23mila da metà dicembre a oggi. A calare è soprattutto l'engagement del suo profilo - vero campanello d'allarme per gli influencer - ma a colpire sono anche i numerosi commenti negativi, che si accumulano da tempo sotto ai suoi post. Valentina paga lo scotto di essere la sorella di Chiara e di avere scelto la stessa strada social e ora, che il popolo del web non crede più alla Ferragni, anche la sua credibilità è stata messa in dubbio.

La reazione del popolo dei social

Dopo avere condiviso alcune foto della recente vacanza alle isole Seychelles, l'influencer è tornata a fare il suo lavoro pubblicando nuovi post promozionali e adv. La sponsorizzata per un noto brand di abbigliamento e accessori, però, ha scatenato il finimondo sotto al post. "Ma quanto bisogna essere stupidi a continuare a fare post adv dopo tutto quello che è successo?? Stupido anche il marchio...", ha scritto una donna, mentre un’altra utente ha aggiunto: "Fa strano che ci siano ancora dei brand che ingaggiano questi personaggi. Oltretutto lei ha pose e ammiccamenti davvero fastidiosi". Le critiche si sono concentrate soprattutto sulla nonchalance di Valentina Ferragni, nel proseguire il suo lavoro come se nulla attorno a lei fosse accaduto. "Come fate a continuare a lavorare così ignorando la valanga di commenti giustamente schifati? Siete degli automi o persone normali? È assurda la vostra vuotezza", ha commentato una follower. "Se invece tutti noi evitassimo di acquistare i loro ADV??? Perché in una pubblicità del genere, il loro guadagno è veramente esagerato", ha replicato un'altra.

Critiche e sfottò sotto agli ultimi post

Tra migliaia di commenti non sono mancati neppure gli sfottò e qualche commento pungente: "Hai preso il posto di tua sorella Chiara", "Rubagnez", "La Balocco sister". E i commenti negativi sono arrivati persino da oltreoceano con utenti stranieri che, informati sulla vicenda che sta coinvolgendo Chiara Ferragni, hanno commentato: "What kind of company still works with these people?". Persino il brand sponsorizzato dall'influencer è finito nel mirino delle critiche con decine di tag e commenti negativi per avere scelto proprio Valentina Ferragni come testimonial.