La Sad a Sanremo, spunta il video di uno dei cantanti che sniffa in diretta social

Non accenna a placarsi la polemica esplosa attorno alla partecipazione dei La Sad al prossimo festival di Sanremo. Il trio pop punk è stato scelto da Amadeus per prendere parte alla kermesse canora al via il prossimo 6 febbraio, ma la musica violenta e misogina proposta dalla band e le dichiarazioni inneggianti all'uso di droghe fatte in più occasioni dai tre componenti del gruppo hanno acceso la miccia della polemica. La richiesta di esclusione da Sanremo è arrivata da più parti, ma il direttore artistico del Festival prende tempo e non accenna a entrare nell'argomento. A smuovere le acque ci ha pensato anche Fabrizio Corona, che su Instagram ha pubblicato un video compromettente di uno dei componenti della band.

Il video compromettente

Nelle immagini, che Corona ha condiviso sull'account Instagram del suo sito di news, si vede Fiks, all'anagrafe Enrico Fonte, in diretta sulla piattaforma Twitch insieme ad altri utenti. La schermata, che Corona mostra, è multivideo e in uno dei riquadri in basso spunta il componente del gruppo La Sad, riconoscibile dalla chioma rosa, che si china sul tavolo con un rotolino di carta nella narice e sniffa. Il gesto appare eloquente, ma nei commenti al filmato c'è chi mette in dubbio l'attualità del video, che potrebbe risalire a qualche anno fa. Di sicuro la "prova" portata da Corona getta nuova benzina sul fuoco delle polemiche.

Il precedente nel 2010

Negli oltre settant’anni di storia del Festival c'è un solo e unico caso in cui un concorrente in gara è stato squalificato a causa della droga. Nel 2010, alla vigilia dell'inizio della sessantesima edizione del festival di Sanremo, Morgan venne eliminato per una situazione analoga. In quell'occasione il cantautore milanese fu escluso dalla gara per avere dichiarato, a pochi giorni dall'evento, di fare "regolare e quotidiano uso di cocaina" a scopo antidepressivo. La polemica esplose feroce, l'artista chiarì che, pur avendo intrapreso un percorso di disintossicazione, la sua dichiarazione era relativa al passato, ma questo gli costò comunque l'esclusione da Sanremo. Oggi, però, la situazione che vede protagonisti i La Sad appare assai più controversa.

Il Codacons chiede l'esclusione dei La Sad