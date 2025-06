Sal Da Vinci, la moglie Paola Pugliese, i due figli, l'amicizia con Gigi D'Alessio: chi è e dove vive il cantante di "Rossetto e caffè"

Oltre quarant'anni di carriera e una traiettoria artistica unica nel panorama dello spettacolo italiano: il cantautore Sal Da Vinci nato a New York nel 1969 durante una tournée del padre, il leggendario Mario Da Vinci, è oggi riconosciuto come uno degli esponenti simbolo della città di Napoli dove sta preparando il super concerto del prossimo 6 settembre che lo vedrà protagonista per la prima volta nell'iconica Piazza del Plebiscito per "Stasera che sera! - Special Edition" a coronare i suoi 40 anni di carriera.

La famiglia Da Vinci

Una storia vecchio stampo, Sal Da Vinci e la moglie Paola si sono conosciuti da adolescenti senza più lasciarsi: convolati a nozze nel 1992, l'anno dopo è nato il primogenito Francesco mentre nel 1998 è arrivata anche Annachiara. Lei, nata nel 1968, è una donna estremamente riservata e sui social mostra scene di vita quotidiana che la ritraggono nella maggior parte dei casi con il marito e con la sua famiglia. È presente nella vita pubblica del marito ma mantenendo sempre un profilo basso pur non facendo mancare mai il suo supporto durante i vari concerti o le interviste. Il cantautore vive con la sua famiglia nel residenziale quartiere napoletano Chiaia, conosciuto per essere molto raffinato ed elegante.

Un brano diventato tormentone

Da alcuni mesi sta spopolando il suo brano "Rossetto e caffè" pubblicato il 14 giugno 2024 ma diventato popolare con il passare del tempo: una delle hit del momento (milioni di click su YouTube) che viene passata in radio ma anche in tv soprattutto nel programma "Affari tuoi" condotto da un altro campo, Stefano De Martino da Torre Annunziata. È molto forte il legame con un altro napoletano doc, Gigi D'Alessio, il quale ha scritto il nuovo singolo "Amore e tu" interpretato da Sal Da Vinci.

Le parole d'amore per Napoli