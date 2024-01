Achille Lauro delude i fan: cosa è successo

I fan di Achille Lauro ci sono rimasti male. Avevano fatto la corsa per acquistare i biglietti del Capodanno al Cinecittà world di Roma, ma all'ultimo momento hanno saputo che l'estroso cantautore, protagonista degli ultimi Festival di Sanremo, non si sarebbe più esibito con la sua band. Il concerto è saltato e i sostenitori dell'artista veronese non hanno potuto assistere allo spettacolo mozzafiato, tra effetti speciali e giochi di luce, promesso nel periodo di campagna pubblicitaria. Poche ore prima dell'evento è stato lo stesso Achille Lauro, sul suo profilo Instagram, ad avvisare i fan. Nessuna spiegazione, però, sul perché della cancellazione del concerto, cosa che ha incuriosito il popolo dei social.

Il giallo dell'annullamento del concerto di Capodanno

La manifestazione si è svolta lo stesso, con gli altri palchi previsti, Capodanno con Guè Pequeno, Capodanno con Pago, e poi quello latino americano, sulla neve o anni Novanta, ma il mancato intervento di Achille Lauro ha fatto rumore. La motivazione della cancellazione del concerto del cantautore è diventata ben presto un tormentone su Internet, un vero e proprio giallo a cui nessuno è riuscito a dare una soluzione. La tesi più accreditata, ma non confermata, sarebbe quella del flop della vendita dei biglietti. L'artista non avrebbe gradito la presenza di pochi spettatori al suo concerto e si sarebbe defilato.

La presenza a New York

A rendere la vicenda ancora più nebulosa ci ha pensato, involontariamente, un cantante di origini napoletane che si esibisce in America. Genny Gennarelli ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto in cui è abbracciato con Achille Lauro in un locale della Grande Mela. "E poi, durante la serata a New York City - ha scritto l'artista emigrato negli Stati Uniti - ti ritrovi Achille Lauro" . Apriti cielo, il cantautore avrebbe preferito l'America a Roma con un viaggio messo in piedi in tempi brevi dopo l'annullamento del concerto al Cinecittà world.

Il motivo

A cercare di fare chiarezza sugli spostamenti oltreoceano di Achille Lauro ci ha pensato l'amministratore delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini. "Purtroppo per Lauro non sono stati acquistati abbastanza biglietti, meno di mille rispetto ai 20mila complessivi del parco - ha dichiarato al Corriere della Sera il manager - c osì la sua agenzia ci ha comunicato la disdetta e noi abbiamo offerto o la conversione dei biglietti venduti in altri pacchetti o il rimborso" . Di diverso parere è sembrato l'entourage di Achille Lauro che ha smentito che il cantante si sia fatto indietro per i pochi biglietti venduti. Secondo le persone più vicine al cantautore il concerto sarebbe saltato "per il mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte dell'organizzatore dell'evento" .

La reazione dei fan

Non l'hanno presa bene, invece, i fan dell'artista che attandevano da mesi l'evento. Molti i messaggi di delusione; solo in pochi hanno incoraggiato il cantautore scrivendogli che lo aspettano per il prossimo concerto in Italia.