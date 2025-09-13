Samira Lui: carriera, sogni e il coraggio di raccontare l’assenza di un padre

Tra i volti rivelazione dell’estate televisiva c’è sicuramente Samira Lui, protagonista accanto a Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Con il suo carisma, la sua bellezza e il sorriso contagioso, Samira si è guadagnata l’affetto del pubblico, confermandosi tra le nuove promesse del piccolo schermo.

Oggi, sabato 13 settembre, sarà tra gli ospiti della prima puntata stagionale di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, in onda dalle 16:30 sempre su Canale 5. Un’occasione per raccontarsi senza filtri, tra successi, sogni e un passato non sempre facile.

Chi è Samira Lui

Nata il 6 marzo 1998 a San Daniele del Friuli (Udine), Samira ha 27 anni ed è del segno dei Pesci. Cresciuta con la madre italiana, ha sempre parlato apertamente dell’assenza del padre, di origini senegalesi, che non l’ha mai riconosciuta e non ha mai fatto parte della sua vita. Un’assenza dolorosa che, come ha raccontato, è stata colmata dall’amore e dalla forza della madre, figura fondamentale nel suo percorso.

Nonostante il legame mai costruito col padre biologico, Samira ha scoperto di avere tre fratellastri, ma i contatti con loro sono rimasti limitati.

Gli inizi tra musica e studio

Sin da bambina, Samira ha mostrato una grande passione per la musica: a soli 5 anni entra nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia. Dopo il diploma da geometra, si trasferisce a Milano per studiare cinema, con il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Il primo vero trampolino di lancio arriva con Miss Italia 2017, dove si classifica terza e vince la fascia di Miss Chef grazie alla preparazione del frico, tipico piatto friulano. Da lì inizia la sua ascesa nel mondo della TV.

Carriera televisiva in ascesa

Nel 2021 diventa una delle “professoresse” de L’Eredità su Rai 1, al fianco di Flavio Insinna. Poi partecipa a Tale e Quale Show, dove si cimenta in imitazioni di dive come Jennifer Lopez e Rihanna, e anche al Grande Fratello.

È apparsa inoltre a Stasera tutto è possibile, dimostrando versatilità e simpatia. Oggi, accanto a Gerry Scotti, è il volto femminile della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, programma che sta riscuotendo ottimi ascolti. Di recente, ha preso parte come special guest al film Din Don - Viaggio di nozze a Cinecittà World, e sogna un futuro nel mondo del cinema e un programma tutto suo, tra musica e intrattenimento.

Vita privata: amore e sogni

Samira è felicemente fidanzata con Luigi Punzo, modello e luxury concierge specializzato in servizi per hotel di lusso e clienti VIP. I due si sono conosciuti su un set fotografico e vivono una relazione molto solida. A Verissimo ha dichiarato che sognano dei figli e che il matrimonio fa parte dei loro progetti futuri.

Le polemiche con Francesco Facchinetti

Nel 2017, durante la partecipazione a Miss Italia, Samira dichiarò di essersi sentita offesa da un commento di Francesco Facchinetti, che la definì “proveniente dal Senegal”. Una frase che lei giudicò riduttiva rispetto alla sua identità italiana, vissuta con orgoglio.

Forma fisica e allenamento

Attenta al benessere e alla forma fisica, Samira si dedica con costanza all’allenamento. Dai suoi social emerge una routine che include esercizi con catene, elastici, manubri e bilancieri, per un work out funzionale e completo. Nonostante ciò, non rinuncia ai piaceri del cibo: nei suoi post si vedono bubble tea, spaghetti, paella e altri piatti gustosi, segno di un equilibrio tra fitness e piacere.

Instagram e social

Samira è molto attiva su Instagram, dove il suo profilo @samiraluiofficial conta oltre 605 mila follower. Condivide momenti della sua carriera televisiva, scatti della vita quotidiana e video dalle storie in cui viene spesso taggata dai fan.

Una stella in ascesa

Tra i volti più promettenti della nuova generazione televisiva, Samira Lui si sta facendo

strada con, talento e un sorriso che conquista. La sua intervista a Verissimo promette di essere uno dei momenti più attesi del weekend televisivo, tra emozioni, verità e tanta energia positiva.