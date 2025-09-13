Verissimo, gli ospiti di sabato 14 e domenica 15 settembre

Il weekend televisivo di Canale 5 si accende con un nuovo doppio appuntamento di Verissimo, il talk show del sabato e della domenica pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. L'amata padrona di casa, che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario alla guida del programma, inaugura una stagione ricca di emozioni, racconti inediti e grandi nomi dello spettacolo e dell’attualità.

Sabato 14 settembre: emozioni, sorrisi e testimonianze forti

La puntata di sabato si apre con una protagonista amatissima dal pubblico italiano: Luciana Littizzetto, intervistata da Silvia Toffanin in un ritratto intimo e profondo, che ne mette in luce le mille sfumature umane e artistiche. Spazio poi alla dolce attesa di Anna Tatangelo, che condivide con il pubblico il suo momento di grande gioia personale. Sul fronte televisivo, riflettori puntati su Samira Lui, nuovo volto de La Ruota della Fortuna, che sta conquistando il pubblico accanto a Gerry Scotti nella fortunata edizione serale del game show.

Un momento intenso e delicato sarà quello con Pamela Petrarolo, accompagnata dalla madre Cinzia, che affronterà in studio la complessa vicenda che vede coinvolto il fratello Manuel, portando alla luce aspetti personali e familiari spesso tenuti lontani dai riflettori. Grande commozione, invece, per il racconto di Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, il giovane proclamato santo da Papa Leone XIV domenica scorsa. Le sue parole promettono di toccare il cuore degli spettatori.

Infine, glamour e leggerezza con Naike Rivelli, che racconterà i dettagli e le emozioni legate alle sue recentissime nozze.

Domenica 15 settembre: esclusive e prime volte in tv

La puntata domenicale si apre con un’intervista esclusiva a Raoul Bova, pronto a tornare su Canale 5 con la terza stagione di Buongiorno, mamma!. Per la prima volta, l’attore parlerà in televisione della bufera mediatica che lo ha coinvolto durante l’estate, offrendo la sua versione dei fatti.

Grande attesa anche per le parole di Katia Ricciarelli, che torna in tv per la prima volta dalla scomparsa di Pippo Baudo, con cui ha condiviso un pezzo importante della sua vita. Un momento di ricordo e omaggio a uno dei grandi della televisione italiana.

Tra gli altri ospiti di domenica anche la sempre sorridente Michelle Hunziker, pronta al debutto con Io Canto Family, il nuovo talent di Canale 5 in partenza il 16 settembre. Michelle racconterà anche la sua nuova stagione del cuore dovuta alla relazione con Nino Tronchetti Provera.

Ci sarà spazio anche per la musica, con il