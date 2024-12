Sanremo, Conti spegne le polemiche su Tony Effe e Fedez: "Canteranno e basta"

Ascolta ora 00:00 00:00

Qualcuno lo chiamerebbe "genio", altri in modi diversi, ma la scelta di Carlo Conti di portare al festival di Sanremo sia Fedez che Tony Effe potrebbe pagare, almeno in termini di discussione mediatica. Per gli ascolti bisognerà aspettare febbraio, tuttavia non può essere un caso la scelta del conduttore di avere nello stesso Festival i due rapper che per settimane, la scorsa estate, hanno animato le cronache leggere del nostro Paese con un "dissing" che ha coinvolto anche Chiara Ferragni. I gossip di quel periodo parlavano di una presunta storia proprio Tony Effe e l'ex moglie di Fedez, ma anche di una liaison di quest'ultimo con Taylor Mega, che in passato ha avuto una relazione con il primo. Un intreccio che ha portato a uno scontro musicale particolarmente seguito, sul quale forse Conti punta per tenere alta l'attenzione sul suo Festival.

Questa ricostruzione sta facendo il giro del web, anche perché oltre a loro due sarà presente anche Emis Killa, amico di Fedez. L'ex della Ferragni, che con Emis Killa ha realizzato "Sexy Shop", uno dei tormentoni estivi, non ha tardato a commentare la situazione in modo ironico, ma non troppo. Il rapper di Rozzano ha saputo della sua partecipazione al Festival solamente durante la diretta del Tg1, o almeno così dovrebbe essere, quindi per logica dovrebbe aver saputo nello stesso momento anche della partecipazione di Tony Effe. " Almeno c'è uno con cui posso parlare ", ha scritto Fedez nelle sue storie, postando una foto di Emis Killa e alimentando ulteriormente la polemica. A modo suo, però, Conti ha cercato di disinnescarla, più o meno convintamente.

" Tranquilli, nessun duo, non canteranno insieme. Sono ragazzi intelligenti. Canteranno e basta ", ha dichiarato il conduttore.

Quella tra Tony e Fedez potrebbe essere una sfida nella sfida, sia per il posizionamento sia per i riconoscimenti e la visibilità mediatica: chi avrà la meglio? Impossibile saperlo a priori ma intanto si inizia a parlare con insistenza della loro partecipazione, il che è già una vittoria per Carlo Conti. Per il momento il commento è arrivato solamente dall'ex marito di Ferragni, l'altro non si è espresso e probabilmente non lo farà a breve.