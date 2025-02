Sanremo, l'emozione di Bianca Balti: “Non sono qui come malata di cancro”

Ascolta ora 00:00 00:00

La battaglia contro il tumore va avanti, ma Bianca Balti vuole celebrare la vita. La top model sarà tra le protagoniste della seconda serata del Festival di Sanremo. Lei, insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, affiancherà Carlo Conti sul palco dell'Ariston e in conferenza stampa ha parlato delle sue grandi emozioni: "Quando ho deciso di partecipare ho detto a Carlo 'io non vengo a fare la malata di cancro'. Sono una professionista, vengo in qualità di top model, ad indossare tutti i miei vestiti, a entrare in competizione con Cristiano (Malgioglio, ndr)".

"Ovunque ci giriamo vediamo dolore, non è che il dolore non ci sia stato. Ma sarei potuta stare a letto a piangermi addosso, invece no: voglio che la mia presenza sia una celebrazione della vita, del dolore ne parliamo in un’altra sede" ha proseguito Bianca Balti. La modella nata a Lodi è venuta a Sanremo da sola - "mia mamma non si è sentita bene ma è una grande fan" - e ha parlato così della prima serata di ieri: "Ieri l'ho visto e mi è piaciuto tantissimo. Mi sono addormentata prima delle ultime due canzoni, ma di solito vado a dormire alle nove quindi ho fatto proprio uno sforzo".

Tornando a parlare della sua malattia, Bianca Balti ha parlato dell'importanza di condividere la sua storia con le altre donne colpite dal cancro: "Se ho sentito Eleonora Giorgi? No, non mi sono sentita con lei, ma mi sono avvicinata a un sacco di donne che si sono operate lo stesso giorno o che stanno facendo la chemioterapia. E’ bellissimo darsi forza le une con le altre. Per questo voglio trasmettere la mia voglia di vita.

E non ho ricevuto nessuna critica da chi come me sta vivendo questa situazione. Ma se mi date il contatto sentirò anche Eleonora Giorgi”.

Bianca Balti sta lottando da mesi contro un cancro ovarico e recentemente ha fatto sapere di aver concluso il ciclo di chemioterapia.