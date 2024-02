"Sanremo senza di lui è impossibile". L'appello di Beppe Vessicchio ad Amadeus

È ancora presto per delineare i contorni del prossimo Festival di Sanremo, ma con l’uscita di scena di Amadeus dopo 5 edizioni che hanno macinato molti consensi tra il pubblico, è difficile immaginare una kermesse senza la sua conduzione e direzione artistica. Lo sa bene Beppe Vessicchio che, proprio negli ultimi anni, è stato uno dei conduttori più “attivi” durante l’era Amadeus. Anche se nell’edizione appena conclusa non ha diretto nessuna delle canzoni in gara, ha sempre seguito con attenzione la conduzione del Festival e tutti i suoi sviluppi. Ora, in attesa di conoscere quale sia il destino di Angelina Mango all’Eurovision, in Italia ci si domanda chi sarà il prossimo conduttore di Sanremo. Non si pone questa domanda solo il pubblico del web ma lo stesso Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra, intercettato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ha rivelato le sue preoccupazioni in merito al futuro della kermesse e di quanto possa essere impensabile un Festival senza Amadeus.

Vessicchio anche al programma radiofonico di Giorgio Lauro e Enzo Iacchetti si conferma una persona pacata, ma ferma nelle sue affermazioni. “Un Sanremo senza Amadeus? La vedo una cosa impossibile ”, afferma a gran voce. E poi rivela: “Come direttore artistico del festival mi piacerebbe vederlo anche l'anno prossimo – aggiunge -. Anche se so che probabilmente non tornerà. Lui però ha raggiunto un'autonomia tale che lo rende capace di pensare a qualcosa che può evolvere, mentre chiunque altro sarebbe schiavo del sistema – continua -. È difficile pensare a un suo sostituto. Forse potrebbe esserci un giovane come Stefano De Martino oppure uno più esperto come Paolo Bonolis, che però sta in un'altra azienda…” . Parole che restituiscono chiaramente la stima e l'ammirazione che Amadeus è riuscito a guadagnare in questi cinque anni. Di fatti, c’è da dire che, al netto delle polemiche, lui è stato uno dei pochi che ha innovato il Festival, portando sul palco artisti giovani e vecchie glorie, consacrando poi artisti come Diodato e i Maneskin.

Beppe Vessicchio ha le idee ben chiare: anche se non torna Amadeus alla conduzione, potrebbe ancora essere lui a selezionare le canzoni in gara. Ma sarà davvero così? Al momento tutto è avvolto nel mistero. Tra i nomi che sono trapelati in rete per un possibile Sanremo 2025 ci sono Paolo Bonolis, Antonella Clerici e persino Laura Pausini (che ha già declinato) e Giorgia. La scelta finale però è ancora lontana.