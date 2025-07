Astronomer assume Gwyneth Paltrow, la strategia dell'attrice per lo scandalo "kiss cam"

Negli ultimi giorni non c'è stato argomento che abbia intrattenuto i frequentatori di Internet più dello scandalo avvenuto al concerto dei Coldplay quando la cosiddetta kiss-cam ha inquadrato due persone abbracciate che, vedendosi riprese sui maxi-schermi, davanti a migliaia di persone, non hanno reagito baciandosi, ma allontanandosi di scatto e cercando di nascondere il volto, nella speranza di non essere riconosciuti. La reazione dei due è stata così esagerata e strana che persino il cantante dei Coldplay, Chris Martin, ha scherzato sulla scena, dicendo: "o quei due hanno una relazione, oppure sono solo molto timidi".



La battuta, però, si è mostrata meno divertente del previsto perché i due protagonisti di questa scena erano veramente amanti e la loro reazione così scomposta ed esagerata li ha portati a diventare prima dei "meme viventi", vittime della parodia crudelissima dei social media, e poi a diventare i volti di cui l'azienda Astronomer si è voluta liberare per non rischiare di subire un danno economico a seguito del danno di immagine. Questo perché, come tutti ormai sapranno, i due amanti del concerto dei Coldplay sono il CEO dell'azienda Andy Byron e il capo delle Risorse Umane Kristin Cabot, entrambi sposati con altre persone ed entrambi licenziati dopo lo scandalo.

Se sarebbe lecito domandarsi a questo punto come i social media abbiano cambiato il concetto di rispetto della privacy, portando l'internauta generalista a divorare la vita di due sconosciuti solo per avere qualche like, dall'altro lato l'azienda Astronomer ha dimostrato la propria furbizia a livello di strategia di comunicazione, cercando di "cavalcare" l'infamia e trasformandola in una parodia di se stessa. Come si legge su Metro, infatti, l'azienda tecnologica specializzata nel settore delle infrastrutture ha ingaggiato l'attrice Gwyneth Paltrow come "testimonial temporanea" di Astronomer. L'aspetto più "furbo" e divertente è che l'attrice di Shakespeare in love non è altri che l'ex fidanzata di Chris Martin, il cantante dei Coldplay. La strategia di Astronomer, dunque, ha creato una sorta di cortocircuito che è stato in grado di cancellare lo scandalo dalla reputazione dell'azienda, facendola apparire come ironica e sarcastica.

Gwyneth Paltrow è apparsa venerdì in un video postato da Astronomer sui suoi canali social, in cui l'attrice, identificata come "portavoce temporanea" annuncia di essere stata assunta per una lavoro estremamente temporaneo per " parlare in vece dei più di 300 impiegati di Astronomer." Gwyneth Paltrow ha continuato dicendo: "Astronomer ha ricevuto moltissime domande nel corso degli ultimi giorni e hanno voluto che fossi io a rispondere alle più comuni."



Con un tono volutamente parodistico, che strizza l'occhio a quanto è accaduto al concerto dei Coldplay, Gwyneth Paltrow finge dunque di rispondere alle cosiddette FAQ, le domande chieste con più frequenza, quando invece non fa altro che sottolineare i pregi dell'azienda, i suoi punti di forza e le sue innovazioni.



Alla domanda su come l'ufficio comunicazione stia affrontando la crisi, Gwyneth Paltrow risponde pubblicizzando una conferenza dell'azienda e invitando il pubblico a parteciparvi. Il video, infine, si chiude con l'attrice che sempre guardando dritto in macchina con un sorriso divertito, dice: " Grazie per il vostro interesse per Astronomer .

" Niente da eccepire: Astronomer ha saputo gestire molto bene la crisi e, con questa mossa piena di sarcasmo e di scelte oculate, ha finito col conquistare di nuovo il favore del pubblico e interazioni maggiori ai loro post social.