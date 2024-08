Scandalo per la famiglia reale di Norvegia: arrestato il figlio della principessa Mette Marie

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ci sono solo gli scandali della famiglia reale inglese. La notizia, riportata dal quotidiano Se og Hør, ha fatto tremare tutta la royal family della Norvegia: il figlio della principessa Mette Marie sarebbe stato arrestato lo scorso 5 agosto con l’accusa di aggressione verso una ragazza più giovane di lui. Il 27enne, dopo aver trascorso una notte in prigione, è stato rilasciato ed è in attesa di giudizio. Rischia più di un anno di carcere. Nonostante la notizia sia di dominio pubblico, né la famiglia reale né la stessa principessa hanno rilasciato dichiarazioni. Il silenzio fa ipotizzare che in famiglia si stia cercando di capire come limitare i danni di immagine.

Il quotidiano norvegese ricostruisce i fatti attraverso le dichiarazioni del commissario della polizia di Oslo. Si spiega che le forze dell’ordine sono state chiamate nelle prime ore di domenica 4 agosto per un alterco notturno avvenuto un appartamento. In quell'occasione un ragazzo sarebbe stato arrestato e rilasciato il giorno successivo. “ Poiché è stato reso noto da diversi media che la persona in custodia è Marius Borg Hoiby, la polizia conferma che è lui ad essere sospettato nel caso ”, si legge nel comunicato stampa diffuso dai giornali. Il giovane, che avrebbe una relazione con la vittima, è sospettato di averle provocato “l esioni fisiche e danni ”. La giovane, infatti, per le percosse subite sarebbe finita in ospedale e ricoverata per una commozione celebrare. La polizia, inoltre, rivela che il figlio della principessa sarebbe stato arrestato in un luogo diverso rispetto a dove è avvenuta la colluttazione e che sarebbe stato tenuto in isolamento per un paio di giorni. Dopo essere stato rilasciato si trova ora nella tenuta estiva della famiglia.

Per la famiglia reale della Norvegia, Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette Mariy, è una vera pecora nera. Il giovane non ha titoli nobiliari e non fa parte della casa reale norvegese, dato che è nato da una relazione precedente al matrimonio della mamma con il principe Haakon. Il papà biologico, Morten Borg, secondo diverse fonti quando nacque il figlio era uno spacciatore di droga.

La principessa ha incontrato il principe Haakon due anni dopo la nascita di Marius. Il primo dicembre 2000 venne annunciato il fidanzamento ufficiale, seguito dalle nozze, celebrate il 25 agosto 2001. La coppia reale ha due figli, Ingrid Alexandra, erede al trono, e Sverre Magnus.