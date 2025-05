La scintilla sul set, le nozze green, lo scandalo molestie: la storia d'amore tra Fausto Brizzi e Claudia Zanella

Ascolta ora 00:00 00:00

Fausto Brizzi non è solo un regista e un produttore di successo, è anche il marito di Silvia Salis, la nuova Sindaca di Genova. La coppia si è sposata nel 2020 e ha avuto un figlio, Eugenio, nato a ottobre del 2023. Nella vita del regista romano, però, non c'è stata solo Silvia Salis. Dopo una breve relazione con l'attrice Giorgia Würth, dal 2014 al 2020 Brizzi è stato sposato a Claudia Zanella, attrice conosciuta durante le riprese di un film per il cinema e dalla donna ha avuto la prima figlia Penelope Nina.

L'incontro sul set

Estate 2012. Fausto Brizzi è reduce dalla fine della relazione con l'attrice Giorgia Würth ed è impegnato nelle riprese del suo nuovo film "Pazze di me". Tra i protagonisti della pellicola ci sono Francesco Mandelli, Loretta Goggi e Claudia Zanella. Sul set della pellicola tra l'attrice fiorentina e il regista scoppia la scintilla ma la frequentazione viene mantenuta segreta fino all'uscita del film, che viene presentato al pubblico a gennaio 2013.

La prima uscita pubblica

Fausto e Claudia rendono ufficiale la loro relazione presentandosi insieme, l'uno al fianco dell'altra, all'anteprima del film "Django Unchained" a Roma. Sul red carpet, quasi in imbarazzo, il regista e l'attrice si mostrano felici e affiatati ma è solo il primo di una serie di appuntamenti pubblici a cui la coppia prende parte. A marzo Brizzi e la fidanzata si baciano all'anteprima del film "Outing" e subito dopo sono protagonisti al lancio della serie Sky "In treatment". Sempre nel 2013 Fausto Brizzi lavora alla pellicola "Indovina chi viene a Natale?", di cui è regista e sceneggiatore.

Il matrimonio

Il 19 luglio 2014 Fausto Brizzi e Claudia Zanella si sposano sulla spiaggia di Sabaudia al tramonto alla presenza da amici e parenti. Per la coppia si tratta di nozze green con un menù totalmente vegano e niente regali. Il regista e l'attrice chiedono infatti agli ospiti di devolvere in beneficenza la somma a loro destinata per sostenere l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e alcuni canili del Sud Italia.

La nascita della prima figlia

Dopo le nozze e la breve luna di miele Fausto si concentra sul lavoro: scrive la sceneggiatura di "Vacanze ai Caraibi", porta in scena lo spettacolo di Giorgio Faletti "L'ultimo giorno di sole" e pubblica il suo terzo libro "Se mi vuoi bene". Nel 2015 Brizzi è al lavoro al nuovo film "Forever Young", di cui è co-sceneggiatore e regista. Nel cast della pellicola c'è anche la moglie, Claudia, che al termine delle riprese scopre di essere incinta. Il 28 febbraio 2016, un mese prima dell'uscita di "Forever Young", nasce Penelope Nina e alla piccola Brizzi dedicherà il suo film.

Le accuse di molestie

Autunno 2017. Mentre Claudia si dedica alla crescita di Penelope e alla stesusa del libro "Meglio un giorno da vegana. La scelta che ha cambiato le nostre vite", Fausto porta avanti i suoi progetti girando "Poveri ma ricchi" e il sequel "Poveri ma ricchissimi" oltre a pubblicare il libro "Se prima eravamo in due". A fine novembre, però, il regista viene accusato di molestie sessuali da alcune attrici e Le Iene, riportando le testimonianze di almeno dieci accusatrici di Brizzi, fanno scoppiare un vero e proprio scandalo. Fausto si difende e Claudia sostiene il marito, ma le accuse minano la serenità della famiglia.

La crisi e l'addio

Lo scandalo delle accuse sessuali finisce in tribunale e porta Fausto Brizzi e la moglie Claudia Zanella ad allontanarsi definitivamente. La pressione mediatica è alta e il regista confessa alla moglie di avere avuto delle relazioni parallele nel corso del loro matrimonio. In una intervista rilasciata al Corriere, due anni dopo la fine della loro storia, l'attrice parlerà apertamente dei tradimenti: " Fausto dopo lo scandalo mi ha sempre detto di non aver mai avuto rapporti sessuali se non consenzienti. Sono stati tradimenti che avrebbero dovuto rimanere privati, e invece sono diventati i fatti di tutta Italia" .

Nel 2019 il tribunale ha archiviato la posizione di Brizzi in merito allo scandalo delle molestie e un anno dopo il regista ha sposato il vicepresidente del Comitato olimpico nazionale italiano e sindaca di Genova Silvia Salis