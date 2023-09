"Scontro tra culture...". Ecco la causa del divorzio di Tiziano Ferro

È sicuramente un momento non facile per la star della musica italiana Tiziano Ferro. Pochi giorni fa, infatti, è arrivata la notizia della fine del suo matrimonio con Victor Allen - 58 enne americano proprietario di un’agenzia di marketing – lasciando così tutti di stucco. I due avevano coronato il sogno di diventare genitori nel 2022, quando nelle loro vite erano arrivati i piccoli Margherita e Andres. Sembrava essere tutto rose e fiori – forse anche a cause dell’estrema riservatezza del cantante – fino a quando, però, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione. Adesso, a distanza di qualche giorno, arrivano le prime indiscrezioni circa il motivo della rottura.

I presunti motivi della separazione

A sganciare l’indiscrezione, il magazine Oggi che – nella rubrica dedicata al gossip – ha riportato le dichiarazioni di persone presumibilmente vicine alla coppia in relazione alle ipotetiche ragioni che avrebbero portato i due alla separazione. "La crisi con l'imprenditore americano sarebbe iniziata già molto tempo fa", scrive il giornalista Alberto Dandolo sfatando il “mito” della crisi improvvisa, "Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti”. Il settimanale diretto da Carlo Verdelli, inoltre, riferisce anche che l’arrivo lo scorso anno dei loro due figli, Margherita e Andres, avrebbe ulteriormente incrinato il rapporto, piuttosto che rafforzarlo: “L'arrivo lo scorso anno dei loro due figli Margherita e Andres ha poi acuito le crepe invece che appianarle".

Il dolore di Tiziano Ferro

Il cantautore di Latina, sicuramente sta attraversando un periodo molto complesso e – come si legge su Oggi - "Sta vivendo con grande dolore il momento". Era stato proprio lui, prima di trincerarsi nell’assoluto silenzio ad annunciare il divorzio dal marito Victor Allen: "Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio", aveva fatto sapere attraverso un lungo post su Instagram, senza, tuttavia, fornire dettagli ulteriori sulla fine della loro storia d’amore. Ad aggravare ulteriormente la situazione, la questione dei figli che al momento non possono essere portati in Italia, sia per ragioni anagrafiche, che per ragionali legali. È proprio per questo che l’artista ha dovuto annullare tutti i suoi impegni in Italia, per dedicarsi ai due bambini che vivono con lui a Los Angeles e così, aveva scritto prima di abbandonarsi alla riservatezza più totale: "In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita".