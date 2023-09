Tiziano Ferro si separa dal marito Victor: "Ora devo pensare ai miei figli"

Un periodo fra i più bui per Tiziano Ferro. Il cantante annuncia la separazione dal marito americano e lo fa pubblicando un post su Instagram in cui si sfoga con i suoi fan. "Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia", ha esordito, "perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. Tutta la mia attenzione è rivolta ai miei meravigliosi figli, che in questo momento non posso portare in Italia, per questo sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita”.

Tra le righe, nelle parole del cantante si legge molta sofferenza. Gli ultimi mesi, infatti, non sono stati facili per lui. Lo scorso inverno gli era stato diagnosticato un nodulo alla gola e gli era stato fortemente sconsigliato di disdire il tour estivo in Italia, ma il cantante non ha voluto deludere i suoi fan. “Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme”. Poi, il riferimento ai suoi due figli: “Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita... della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene, Tiziano”.

L’interprete di Rosso relativo aveva incontrato il marito 55enne, Victor Allen, nel 2016, negli studi americani della Warner Bros, dove Allen lavorava come consulente, e da quel momento non si erano più lasciati. Per amore, il cantante aveva lasciato l’Italia e si era trasferito in California, poi, nel luglio 2019, le nozze a Sabaudia, coronate dall’adozione di due bambini di 9 e 4 mesi. Prima è arrivata la bimba, Margherita, poi il maschietto Andres. In passato il cantante non aveva mai nascosto il desiderio di diventare padre e quando è successo ha mantenuto la massima riservatezza sui figli, proteggendoli dalla curiosità dei fan e dei paparazzi.