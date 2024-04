Se Lino Banfi è più amato della Ferragni sui social

Chiara Ferragni e Lino Banfi. Il giorno e la notte. Fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile fare un confronto tra la regina dei social e il re della commedia all’italiana eppure il comico pugliese è in forte ascesa anche sul web.

Mentre la Ferragni perde followers e viene estromessa dai consigli d’amministrazione di importanti società, Banfi da quando è sbarcato sui social ha fatto subito il botto e ha iniziato collaborazioni con comici stranieri. I numeri parlano chiaro: con soli 41 contenuti pubblicati su Instagram l’ex ‘nonno Libero’ della tivù italiana ha già raggiunto una media di 114 mila like e 3 mila commenti e ha un totale di 137mila follower, Su Tik Tok, invece, i suoi follower sono 140mila e i 22 i video pubblicati fino a questo momento, hanno ottenuto già 538 mila mi piace complessivi. Uno degli ultimi video, pubblicato il 12 marzo scorso che ha visto anche la partecipazione del trio comico australiano Lì i Sooshimango, è stato visto da oltre 42 milioni di visualizzazioni e ha avuto quasi 950 mila like, 24.600 commenti. Numeri che sono cresciuti giorno dopo giorno grazie anche l’assist, più o meno volontario, che Fedez ha servito a Banfi quando ha postato un video in cui ‘minacciava’ simpaticamente sua figlia Vittoria di sostituire il suo poster di Elsa (protagonista del noto cartone Disney, Frozen) con uno di Lino Banfi. Il comico pugliese ha risposto sfoggiando tutte le locandine dei suoi film appese sui muri di casa sua.

Che Fedez abbia voluto ‘pompare’ il successo di Banfi per tirare un colpo basso alla (quasi ex) moglie? Una tesi molto difficile da sostenere anche perché i numeri di Banfi, ovviamente, non sono paragonabili a quelli della Ferragni, la cui discesa però è sempre più inarrestabile. Dopo il ‘pandoro-gate’ la nota fashion-blogger milanese è sparita dai social per più di un mese, ma a marzo la sua attività di influencer è ripresa normalmente, ma la perdita di follower è proseguita senza sosta. Da 29,5 milioni la Ferragni è passata a 29, 1 milione segnando un -400mila follower da quando è stata travolta dalla tempesta mediatica che ha riguardato le sue opere di beneficenza.

Difficile pensare che Lino Banfi possa scalzare la Ferragni dal podio che si è guadagnata in tutti questi anni. Chissà, però, come stiano vivendo questa situazione i radical-chic che vede la loro beniamina, paladina deie non solo, cadere in disgrazia proprio mentre Banfi, l’attore dei film B-movie degli anni ‘70, conquista le nuove generazioni senza il bisogno di politicizzare la sua svolta social?