"Sei una rosicona": scontro Antonella Elia e Alessandra Mussolini dopo il GF Vip

Se c’era chi pensava che, conclusa l’avventura al Grande Fratello Vip, l’accesa rivalità tra Antonella Elia e la vincitrice Alessandra Mussolini si sarebbe placata, ad oggi queste speranze dimostrano di non avere alcun fondamento nella realtà. Stavolta a fare da cornice alle reiterate tensioni tra le due donne non è stato lo studio di Canale 5, ma i canali social delle rispettive celebrities. Tutto sarebbe cominciato dalla volontà di Alessandra Mussolini di organizzare una festa per celebrare il suo compleanno e, allo stesso tempo, organizzare una vera e propria reunion con tutto il cast del reality show che l’ha eletta vincitrice. Ospite in una live con Adriana Volpe, però, Antonella Elia - a cui chiaramente non è ancora andato giù il fatto di non aver vinto questa edizione del GF Vip - ha declinato l’invito. La motivazione? Stando a quello che ha detto, la Elia si sarebbe risentita per aver ricevuto l’invito a questa reunion dal segretario dell’agente di Alessandra Mussolini e non dalla diretta interessata. Antonella Elia ha raccontato di aver ricevuto la chiamata quando era ancora assonnata e soprattutto quando stava ancora vivendo “giorni difficili per la rabbia di non aver vinto”. Un atteggiamento che quindi l’avrebbe fatta sentire una ospite di serie B, una sorta di ruota di scorta che doveva essere invitata “per forza”. Antonella Elia ha poi concluso il suo intervento con una frecciata tutt’altro che velata, in cui ha detto: “Forse Alessandra si è risentita perché la chiamo gallina”. E proprio per questo, secondo lei, non le sarebbe stato mandato l’invito ufficiale.

Non si è fatta ovviamente attendere la risposta di Alessandra Mussolini che, nelle storie del suo account Instagram ufficiale, ha riproposto la risposta di Antonella Elia in live, per poi apparire a tutto schermo e spiegare la sua versione dei fatti. Rivolgendosi direttamente alla diretta interessata, Alessandra Mussolini ha spiegato che la Elia è stata invitata al party incriminato. La vincitrice del GF VIP, con il testo a schermo, ha sottolineato che quella che avrà luogo il 5 giugno non è una festa di compleanno, ma proprio un’occasione per stare “tutti insieme”. Questo è stato un punto che la Mussolini ha voluto sottolineare con molta precisione, asserendo che “Antonella, dai! Io ti ho invitato per il 5. Ci stanno tutti, tutto il cast”. Poi, con i suoi modi diretti che probabilmente sono quelli che l’hanno portata a trionfare a questa edizione del Grande Fratello Vip, la Mussolini ha detto: “Poi se tu non vuoi venire e dici che non ti ho invitato - che non è vero - vuol dire che sei una mezza rosicona.” Infine la donna ha chiuso il suo intervento invitando Antonella Elia alla calma. “Calmati!”, ha infatti esclamato a favore di smartphone, forse per rispondere anche all’ironia con cui la Elia, durante la diretta, ha detto di continuare a dire le parolacce e di essere molto arrabbiata per la sconfitta nel reality show.

A questo punto, l’invito di Alessandra Mussolini è più che ufficiale e ufficializzato: bisognerà vedere se Antonella Elia sceglierà di accettarlo e se rimarrà ferma nella sua posizione. Quella che ha esternato nella diretta con Adriana Volpe quando ha detto: “Io non vengo a festeggiare la vincitrice, io la contesto.”