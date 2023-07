"Sei stata la mia famiglia". Chiara Ferragni saluta per sempre la cagnolina Matilda

Lutto in casa Ferragnez per la scomparsa della cagnolina Matilda, la cagnolina storica di Chiara Ferragni che ha accompagnato gli ultimi 13 anni della sua vita. Di razza bulldog francese, è spesso stata al centro della vita familiare della coppia d'oro di City Life e nonostante la malattia ha saputo crescere e invecchiare, accompagnando i figli dell'influencer e di Fedez nei primi anni della loro vita. Sia Ferragni che il rapper hanno salutato la loro cagnolina con un commosso post pubblicato sui social, spiegando quanto sia stato difficile per loro dire addio "alla Mati", com'era ormai conosciuto il pet Ferragnez.

Non poteva che essere diversamente, visto che è stata proprio Matilda la fautrice dell'amore tra Chiara e Fedez. Nel brano "Vorrei ma non posto", cantato da Fedez e J-Ax nel 2017, la protagonista di una strofa era proprio la cagnolina dell'influencer: " Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John ". A seguito di questa barra, l'influencer volle conoscere il rapper e tra i due fu colpo di fulmine. Sono tante le immagini che ritraggono la famiglia insieme a Matilda, alla quale anche Leone e Vittoria si sono affezionati in questi anni dopo averla conosciuta, nonostante lei fosse già in età avanzata.

" In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia ", scrive l'influencer nel suo post. Sono parole piene d'amore quelle che Chiara Ferragni ha dedicato alla piccola di casa: " Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di 'sorella maggiore': hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia ".