"Senza Dio". L'ultimo libro di Adinolfi sulla crisi dell'Occidente

Ascolta ora 00:00 00:00

Senza Dio. L’ultimo libro del giornalista e scrittore Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è un excursus storico sulla scristianizzazione dell’Occidente.

In quest’ultimo suo saggio Adinolfi spiega che l’umanità ha realmente inizio quando scopre il trascendente e che proprio l’assenza di Dio decreterà la sua fine “perché senza Dio la storia finisce in un’Apocalisse di assenza di etica, in un massacro complessivo e definitivo ”. La nascita di Cristo rappresenta il più grande spartiacque della storia, ma contrariamente a quanto si possa pensare il libro non è teologico o dogmatico. Anzi, per certi versi, è anche molto personale dal momento che le riflessioni di Adinolfi sono intervallate dal racconto della storia della sua famiglia, molto lontana dal modello del “Mulino Bianco”.