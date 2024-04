Senza figli e brand, Ferragni sparisce dai social

I Ferragnez sono sempre più distanti. Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso separati le vacanze di Pasqua, l'uno a distanza di migliaia di chilometri dall'altra. L'influencer, infatti, è volata a Dubai insieme ai figli e alla sua famiglia di origine, mentre Fedez ha preferito una vacanza in montagna all'insegna dell'ostentazione, tra vini di lusso e supercar. Ma i due bimbi, Vittoria e Leone, non hanno fatto in tempo a rientrare in Italia che sono stati portati dal padre in un altro viaggio dall'altra parte del mondo, a Miami. Un viaggio agognato da Fedez, che non ha nascosto nei giorni precedenti di provare una forte nostalgia per i figli.

E Chiara Ferragni? Di lei si sono perse le tracce al ritorno da Dubai. Niente storie e niente post per l'influencer, che da 4 giorni non si fa più viva con i suoi follower su nessuna piattaforma. Anche Telegram, dove aveva promesso di essere presente e di interagire con i follower più fedeli, è stato abbandonato, probabilmente perché non ha raggiunto il numero di seguaci che si aspettava. Ma al di là di questo, l'influencer sembra che senza i figli non abbia alcuna freccia al suo arco per creare nuovi contenuti. Possibile che un'imprenditrice digitale da oltre 29milioni di follower non sappia come riempire i suoi social senza i figli? Fin dal suo sbarco su Instagram, ben prima di aspettare Leone, Ferragni ha condiviso con i follower tips di moda, spesso sponsorizzate. Borse, abiti, gioielli, scarpe: il suo profilo era una vetrina del lusso.

Ma dal pandoro gate in poi, i brand hanno preso le distanze dalla sua immagine e hanno ritirato i contratti. Cosa rimane a Chiara Ferragni? Rimane solo la sua immagine, ampiamente, se non definitivamente, compromessa. L'implicito accordo di fiducia tra follower e influencer è stato distrutto dal caso Balocco e a Ferragni è rimasta una fan base "sfruttabile" molto bassa, sicuramente inferiore a quei 29milioni nominali di fan che si leggono sul profilo. Senza bambini da "usare" per creare empatia, senza brand da usare per creare guadagno e con l'immagine ai minimi storici, Ferragni si ritrova con un enorme vuoto, come dimostra la sua assenza.

Deve trovare il coraggio e la forza di, di andare oltre quello che è sempre stata se non vuole continuare ad affondare senza reagire.