“Non avevano il permesso della Regina”. Bufera sulla foto di Harry e Meghan

Nel trailer del documentario “Harry & Meghan”, diffuso da Netflix lo scorso 1° dicembre, compare un’immagine che sta facendo discutere e che, secondo alcuni, racconterebbe già da sola un retroscena sull’addio dei duchi di Sussex. Una foto scattata in circostanze non del tutto chiarite ma che, come racconta il Daily Mail, potrebbe essere la prova della ribellione di Harry e Meghan al protocollo reale, alla royal family e alla defunta regina Elisabetta.

Mano nella mano a Buckingham Palace

Tra le foto in bianco e nero che compongono il trailer della docuserie di Harry e Meghan, disponibile su Netflix dal prossimo 8 dicembre, ce ne è una piuttosto particolare, in cui si vede la coppia, mano nella mano e di spalle, all’interno di Buckingham Palace, mentre cammina verso l’ingresso che si affaccia sui giardini. Due valletti stanno per aprire le porte ai duchi, vestiti in maniera elegante, come se dovessero partecipare a un evento ufficiale. Al momento i tabloid non sono riusciti a identificare con esattezza a quale appuntamento pubblico fossero attesi i Sussex quando è stata scattata la foto.

Il Daily Mail, però, fa notare che nell'immagine Meghan Markle sfoggia una borsa e un cappotto molto simili a quelli portati nel marzo 2020, durante il pranzo con lo staff al Goring Hotel a cui partecipò con il principe Harry. In quel periodo, infatti, i duchi erano impegnati nel “tour dell’addio” , una serie di eventi organizzati per salutarli prima della loro partenza verso gli Stati Uniti.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse per un dettaglio di non poco conto: per scattare foto all’interno di Buckingham Palace serve il permesso del sovrano. Nel caso specifico di Harry e Meghan, l’autorizzazione della defunta regina Elisabetta. Una richiesta che non sarebbe mai stata fatta. I media riportano che i Sussex avrebbero introdotto a corte un fotografo senza dire nulla a Sua Maestà: una grave infrazione alle regole del Palazzo reale.

Un documentario da 100 milioni di dollari

Il Telegraph, per tentare di far luce sulla vicenda, ha raccolto le dichiarazioni di alcune fonti: “In circostanze normali c’è bisogno del permesso per scattare foto in quest’area” , ha puntualizzato il primo insider. Un altro ha dichiarato: “C’è un protocollo molto rigido per quel che concerne l’introduzione [a corte] di una troupe o di un fotografo. Di solito veniva inviato un documento alla Regina per ottenere la sua approvazione” . Un terzo sostiene che aver consentito l’accesso non autorizzato di un fotografo a Buckingham Palace rappresenterebbe una “autentica violazione” delle norme che regolano la vita nella Casa reale.

L’arrivo, forse non annunciato, del fotografo di Harry e Meghan avrebbe scatenato accese discussioni tra lo staff di corte, come riporta ancora il Telegraph. Pare, però, che nessuno abbia mandato via il presunto intruso la cui identità, per ora, rimane sconosciuta. Il Daily Mail precisa che, durante il “tour dell’addio” , i Sussex erano seguiti dal fotografo Chris Allerton. Tuttavia non vi è alcuna prova che il professionista entrato a Buckingham Palace senza permesso sia proprio lui.

Non è da escludere che siano proprio Harry e Meghan, nelle puntate della docuserie, a spiegare i retroscena legati a quello scatto. Questa notizia, comunque, non fa che agitare ancora di più le acque intorno ai Sussex e alla royal family in vista dell’uscita del documentario e del memoir di Harry, il prossimo 10 gennaio.

Se davvero la foto fosse stata scattata senza autorizzazione, non sarebbe solo la prova ulteriore della ribellione di Harry e Meghan contro i Windsor. Si tratterebbe, infatti, di un precedente che potrebbe ricollegarsi, (o addirittura essere la causa), alla presunta volontà di Elisabetta II di non consentire a una troupe di Netflix di catturare immagini all’interno del Palazzo durante il Giubileo di Platino del giugno 2022.