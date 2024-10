I Ferragnez arrivano a un accordo: Chiara si occuperà del mantenimento dei figli

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembrano superate le discussioni tra Fedez e Chiara Ferragni sull’assegno di mantenimento. Negli ultimi giorni s’è parlato a lungo delle tensioni tra ex per la forte discrepanza tra la cifra proposta da Fedez e quella invocata da Chiara Ferragni. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’Ansa, l’accordo si separazione dei Ferragnez presto potrebbe diventare realtà: gli avvocati del rapper e dell’influencer sono infatti al lavoro per depositare l’istanza in tribunale evitando la battaglia legale.

A differenza di quanto ipotizzato sin da dopo la rottura, l’addio dei Ferragnez potrebbe arrivare in un clima di pace, complici anche le vicende giudiziarie: Fedez è indagato per il pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino ed è finito nelle carte dell’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, mentre per la Ferragni è stata appena conclusa l’inchiesta per truffa aggravata. L’intesa sembrerebbe raggiunta: l’imprenditrice digitale avrebbe deciso di rinunciare all’assegno di mantenimento per i due figli, Leone e Vittoria, da parte dell’ex giudice di “X Factor”. Sarebbe lei, dunque, ad accollarsi per intero le spese dei due piccoli. Fedez potrebbe invece vederli e tenerli con sé a weekend alterni.

Maturità e responsabilità, queste le priorità dei Ferragnez dopo settimane di prime pagine, attacchi (dissing e simili) e indiscrezioni. Una scelta necessaria per salvaguardare i due bambini, da qui la decisione della Ferragni di non voler più mercanteggiare con Fedez, assumendosi la totalità delle spese per il mantenimento. Stop alle trattative e quindi stop alle indiscrezioni, come quelle che parlavano della richiesta dell’influencer di un assegno di mantenimento di 20 mila euro e della controproposta del rapper notevolmente inferiore (5 mila euro).

Potrebbe prevalere

anche la, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti in tribunale. Emblematica la decisione di mantenere un basso profilo sulla vicenda, evitando post o altri commenti social.