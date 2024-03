Lo sfogo di Barbara D'Urso in casa Rai: "Soffro ancora per l'uscita da Mediaset"

Il sassolino - anzi il sassolone dalle scarpe se lo toglie subito. Appena si siede sullo sgabello nel salotto di Mara Venier. «Ho ancora qui il dolore, non ho ancora elaborato quello che mi è accaduto e per come, in maniera terribile, sono stata strappata dalla mia vita, da Mediaset». Barbara d’Urso ovviamente si riferisce alla decisione dei vertici del Biscione di non rinnovarle il contratto e non confermarla alla guida di Pomeriggio 5, posto preso da Myrta Merlino. Dopo quella frattura clamorosa della scorsa estate lei non è apparsa più in tv e non ha rilasciato alcuna intervista: ha scelto Domenica In e l’amica Venier per ritornare a parlare ai suoi fan. E ha deciso di farlo in Rai dove ha cominciato la sua carriera nel 1978 e lo sottolinea più volte per rimarcare che ci potrebbe essere un futuro ritorno nella tv di Stato, come si vocifera: «Sono qui, in Rai, dove ho iniziato e dove sono stata per 22 anni. La vita ti sorprende sempre», afferma sibillina.

In una intervista fiume di un’ora e mezza dove si ripercorre vita e opera di Carmelita, sempre bellissima ed elegantissima, tra lacrime, sorrisi, commozioni, «con il cuore», i minuti dedicati all’addio a Mediaset sono pochi, ma taglienti. «Sono stata sedici anni in diretta tutti i giorni - dice - ho dato tantissimo all’azienda. Ci sono sempre stata, giorno e notte, anche durante il Covid, e sono stata strappata dal video senza che nessuno mi dicesse perché». La Venier cerca di fare da paciera: «Arriverà il momento dei chiarimenti con i vertici». Risposta diplomatica. «Ovviamente, perché la guerra è terribile e io non voglio fare guerra». L’altro riferimento alla vicenda è in chiusura di intervista: «Nel mio lavoro non credo di aver fatto errori, forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che a me non piacevano». E chissà cosa avranno pensato i vertici Mediaset nel sentire queste parole...

Il resto dell’incontro è un amarcord dolce-amaro, che tralascia le stagioni televisive amate ma anche odiate di cui la d’Urso è stata protagonista. Maria Carmela, nome di battesimo della showgirl, racconta dell’infanzia e della morte della mamma dopo 4 anni di malattia.

«A 11 anni e mezzo ho dovuto costruirmi una corazza, mamma era sempre a letto con una flebo, noi fratellini non sapevamo cosa avesse. Poi un giorno siamo tornati a casa dalla campagna e quel letto era vuoto. Da quel momento non ne abbiamo più parlato». Poi si passa all’altra mamma, sposata dal papà, che l’ha cresciuta, alla scelta di andare a Milano per lavorare in tv, l’inizio in Rai, la Domenica In con Baudo, gli sceneggiati, la canzone Dolceamaro. E poi gli amori: con Miguel Bosè, si sorvola su quello con Vasco Rossi, il marito Mauro Berardi, padre dei suoi figli, amato tantissimo e poi lasciato per «questioni caratteriali» che le ha fatto una guerra totale, per arrivare alla fine a riconciliarsi. E, infine, la vita dei figli che si tengono ben lontani dalla ribalta e dalla luce della madre, e infine, la gioia per la nascita della nipotina.

Insomma, Carmelita è pronta a tornare, «con il cuore», pure spezzato, ma non piegato. Chissà se i vertici Rai si lasceranno commuovere.