"Sfollato per gli incendi a Los Angeles...". Quel sospetto dietro la morte di David Lynch

Ascolta ora 00:00 00:00

È grande il dolore per la morte di David Lynch. Il celebre regista statunitense si è spento giovedì all’età di 78 anni, ma non sono state rese note le cause del decesso. Ora Deadline ha reso noto quanto accaduto negli ultimi giorni dell’autore di “Twin Peaks” e “Blue Velvet” e ci sarebbe un collegamento tra la sua scomparsa e gli incendi che hanno colpito Los Angeles.

Come reso noto dallo stesso Lynch in più di un’occasione, il regista era alle prese con una grave forma di enfisema, tale da obbligarlo a ricorrere all’ossigeno supplementare per camminare. Secondo una fonte a lui vicina, le condizioni del cineasta sarebbero peggiorate di recente. Purtroppo i roghi che hanno devastato Los Angeles hanno interessato anche la zona della sua abitazione e per questo motivo sarebbe stato costretto a sfollare. Dopo il trasferimento in un’altra casa, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate.

Per il momento la notizia non è stata né smentita, né confermata. Domani Lynch avrebbe compiuto 79 anni e per questo motivo i suoi quattro figli - Jennifer, Austin, Riley e Lula - hanno lanciato una meditazione globale per ricordarlo con un post sui social network. “Il nostro amato papà è stato una luce guida di creatività, amore e pace” le parole nel post: “Lunedì 20 gennaio - quando sarebbe stato il suo 79° compleanno - vi invitiamo tutti a unirvi a noi in una meditazione di gruppo mondiale alle 12:00 PST per 10 minuti.

Uniamoci, ovunque siamo, per onorare la sua eredità diffondendo pace e amore in tutto il mondo. Per favore, prendete questo tempo per meditare, riflettere e inviare positività nell'universo. Grazie di partecipare a questa celebrazione della sua vita”.