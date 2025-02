Ferragni e Montini insultate per colpa di Fedez. Ma lui tace e non si scusa nemmeno

Fedez a Real Talk

Oggi è lunedì 10 dicembre, la data che Fabrizio Corona ripete da giorni. Oggi, l'ex re dei paparazzi pubblicherà una nuova puntata sui Ferragnez che metterà al centro Chiara Ferragni. Corona sostiene che l'influencer abbia avuto degli amanti nel corso del matrimonio con il rapper ed è pronto a dimostrarlo. Qualcuno dirà che sta facendo semplicemente il suo lavoro ma, intanto, ha ricevuto una diffida dagli avvocati di Ferragni dal pubblicare la puntata. Diffida di cui lui ha intenzione di fare carta straccia, spinto anche dal clamore mediatico scatenato dalle rivelazioni su Ferragni e Angelica Montini. Da oltre una settimana, sia su Montini che su Ferragni viene riversata una quantità indicibile di commenti. Le due vengono pubblicamente umiliate sui social con sfottò e non solo, soprattutto la stilista, ora additata come una rovina famiglia con i peggiori epiteti. E Fedez dov'è?

Se tutto questo è iniziato è perché lui ha avuto la non certo brillantissima idea di confidarsi con Fabrizio Corona. Insomma, se una persona vuole mantenere un segreto esistono milioni di altre possibilità per confidarsi, per sfogarsi, per cercare conforto. E sicuramente a Fedez non sarebbero mancate. Invece no, è andato a parlare dei fatti suoi, che poi sono anche fatti di Ferragni, Montini e non solo, con Fabrizio Corona. L'ha fatto di proposito? È stato un errore? Nell'unica sua dichiarazione sul caso, Fedez sostiene la seconda tesi, dice di aver sbagliato a parlarne con lui. Ma in pochi credono a questa versione: chi sia Corona è noto da almeno 25 anni, quale sia il suo lavoro idem. Affidare un segreto a Corona equivale a scriverlo su tutti i muri della città. E infatti pure Belen Rodriguez, in un siparietto comico, ha preso in giro il rapper per questo suo "errore".

Ma mettiamo anche il caso che il rapper abbia realmente fatto un errore di valutazione. Nel momento in cui Fabrizio Corona ha iniziato a dire tutto, a mettere su pubblica piazza la sua vita e soprattutto quella della madre dei suoi figli e della donna che pare abbia amato in contemporanea, Fedez dov'era? Invece di fare una storia in cui cercava di difendersi, insieme a quella perché non è intervenuto per tutelare Ferragni e Montini? Se loro sono state catapultate in questo inferno mediatico è anche sua responsabilità.

Avrebbe potuto quanto meno dire qualcosa pubblicamente, esporsi almeno per, sia all'una che all'altra, se proprio non se la sentiva di smentire quanto detto da Corona perché, magari, tra quelle cose ci sono anche verità. Invece no, zero.è evidentemente più importante.