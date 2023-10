Il libro di Britney Spears, la shitstorm e la fuga dai social: cosa succede a Justin Timberlake

Da teen idol a uomo più odiato d'America. È ciò che sta accadendo a Justin Timberlake, popstar da oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, travolto da un'ondata di odio social a causa delle scioccanti rivelazioni fatte dalla sua ex Britney Spears nella sua biografia The woman in me. L'aborto, i tradimenti e l'addio con un sms a pochi giorni dalla perdita del loro bambino lo hanno reso un "mostro" agli occhi del pubblico, che lo ha duramente contestato sui social, tanto da costringere Timberlake a disattivare la possibilità di commentare i suoi post su Instagram e Facebook.

Le rivelazioni di Britney su Timberlake

Nel suo libro, Britney Spears ha parlato dei ripetuti tradimenti di Justin avvenuti durante la loro relazione dal 1999 al 2002. " Ci sono state un paio di volte durante la nostra relazione in cui sapevo che Justin mi aveva tradito. Ma ero così infatuata e così innamorata che ho lasciato perdere, anche se i tabloid me lo sbattevano in faccia", raccontata la popstar nel suo memoir aggiungendo che era a conoscenza delle "voci su di lui che era stato con varie ballerine e groupie ". Drammatico il racconto dell'aborto del loro figlio: "Justin non era contento della gravidanza. Diceva che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani. Se fosse stato lasciato a me sola, non l’avrei mai fatto" . La cantante abortì in casa per non dare scandalo, ingerendo delle pillole e trascorrendo ore accasciata davanti al wc mentre Justin suonava la chitarra per comporre "Cry me a river". Poi l'sms di addio con un semplice "è finita" mentre erano lontani per impegni di lavoro. Parole che l'hanno lasciata " devastata, piangevo continuamente ed ero sotto choc ".

Lo shitstorm che ha travolto Justin