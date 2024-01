"Si indaghi anche sull’operazione Oreo". Un nuovo caso imbarazza la Ferragni

Nuova grana per Chiara Ferragni: il Codacons ha messo nel mirino anche la collaborazione dell'influencer all'operazione di beneficenza "Oreo". L'associazione dei consumatori ha presentato un nuovo esposto all'Autorità per la concorrenza e alla magistratura e una istanza d'accesso all'azienda dolciaria finalizzata ad avere tutti i dati circa la campagna di solidarietà avviata con l'influencer. Questa istanza si aggiunge a quella sul pandoro e sulle uova di Pasqua, per le quali, per altro, la Società Cerealitalia I.D. ha fornito ai funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tutta la documentazione utile. Il caso è quello delle uova di Pasqua 2021/2022, sempre legate a un'operazione benefica.

" Nel 2020, la Ferragni ha pubblicizzato attraverso Instagram la creazione di una capsule collection (cioè di una collezione formata da pochi capi coordinati) realizzata in collaborazione con l'azienda Oreo, denominata Capsule collection limited edition Chiara Ferragni by Oreo ", spiega il Codacons, sottolineando che nei messaggi rivolti al pubblico " si affermava che il 100% del ricavato delle vendite di tali abiti sarebbe andato in beneficenza per iniziative contro il coronavirus ". Tuttavia, il Codacons aggiunge che l'azienda che commercializza i biscotti Oreo " risulterebbe legata alla Ferragni da rapporti di tipo commerciale, come attesterebbero diversi contenuti pubblicati su Instagram dalla stessa influencer dove si sponsorizzano prodotti Oreo attraverso l'apposita dicitura Adv ".