Ex On The Beach: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al timone al posto di Cecilia e Ignazio

Aria di novità per i "Prelemi". Secondo le prime indiscrezioni riportate da TvBlog, saranno proprio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a condurre la nuova edizione di Ex On The Beach Italia, il programma in onda nei prossimi mesi su Paramount +. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, a quanto pare sostituirà Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, conduttori del programma nella precedente edizione.

I "Prelemi" al timone del reality

Un cambio di conduzione per la versione italiana dello show di Mtv che, sicuramente, sarà molto gradita dai fan della coppia che per la prima volta si troverà a condividere il timone di un programma. Giulia Salemi è reduce dall’esperienza di inviata social dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in cui aveva il compito di leggere in diretta alcuni tweet del pubblico (adesso, a prendere il suo posto sarà Rebecca Staffelli). Pierpaolo, invece, ha avuto modo di lavorare nel piccolo schermo, diventando un volto fisso da "Zia Mara" a Domenica In e, inoltre, ha partecipato come concorrente di Tale e Quale Show e poi come conduttore del pre show GF Vip Party insieme all'ex gieffina Soleil Sorge.

Adesso, i due si ritroveranno a guidare i single nel tentativo di trovare l’amore all’interno di Ex On The Beach Italia e, certamente, saranno anche loro a gestire i momenti in cui sul posto approderanno gli ex. Infatti, il format della trasmissione è proprio questo: alcuni single vengono ospitati in una meravigliosa località credendo di fare nuove conoscenze e avendo anche la possibilità di trovare la dolce metà. Tuttavia, a rovinare tutto ci saranno i loro ex che, a poco a poco, approderanno nel luogo esotico.

Crisi superata

La coppia qualche mese fa ha affrontato una crisi che, adesso, parrebbe essere soltanto un lontanissimo ricordo; un periodo difficile che, ormai, è stato superato proprio come testimoniano le foto pubblicate di recente dal settimanale Chi. I Prelemi, infatti, si sono concessi un weekend romantico a Capri per festeggiare il compleanno di Pretelli insieme agli amici di sempre. Dunque, i due appaiono più uniti che mai; c’è chi parla addirittura di matrimonio al punto che Pierpaolo di recente a questo proposito ha risposto alla curiosità di Alberto Matano a La Vita in Diretta. il giornalista, parlando del concerto dei Colpdplay tenutosi a Napoli in cui sono fioccate proposte di matrimonio, ha chiesto a Pretelli: “Pier, che dici dello stadio che diventa una sorta di agenzia matrimoniale?”. “Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi”, ha risposto ironizzando l’influencer. Così, Matano ha continuato: “Non so come la prenderà lei, non mi sembra la tipa da Gigione”. E ancora Pretelli: “Magari con Giulia proverò anche io al concerto dei Coldplay". È a questo punto che il conduttore di Rai Uno ha incalzato: “Quindi è una notizia”. “Fammi sentire prima un altro paio di concerto”, ha frenato Pierpaolo. Insomma, non ci resta che attendere per scoprire se i due decideranno o meno di fare il grande passo, per il momento ci basta vederli insieme sul piccolo schermo.