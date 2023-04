Cade l'ultimo "scapolo d'oro" del Regno Unito: il duca di Westminster si sposa

Giovane, bello, colto, ricchissimo e filantropo: non è un sogno a occhi aperti, un ragazzo così esiste davvero, si chiama Hugh Grosvenor, VII duca di Westminster e ha 32 anni. Il “miglior partito in assoluto” , dice il Corriere.it, ma non è single. Ha appena chiesto a Olivia Henson, conosciuta un paio di anni fa, di sposarlo. Una romantica proposta di matrimonio avvenuta nell’immensa tenuta di famiglia di Eaton Hall, nel Cheshire.

Lo scapolo da 10 miliardi di sterline

Il duca di Westminster è un personaggio molto interessante dell’élite britannica, benché non si senta parlare di lui molto spesso. Anzi, sono proprio la sua normalità e la sua discrezione a renderlo ancora più affascinante in un mondo a volte fin troppo proiettato sull’apparenza, sull’immagine. Hugh Grosvenor è amico del principe di Galles, figlioccio di re Carlo III e padrino del principe George.

Il suo patrimonio ammonterebbe a circa 10 miliardi di sterline, in cui sono compresi importanti quartieri del centro di Londra, investimenti nella Silicon Valley e in circa 60 città in tutto il mondo. La sua ricchezza supererebbe persino quella di William e Harry e pare anche che il duca possieda più terre di re Carlo in persona. Durante il periodo della pandemia il duca di Westminster ha anche donato 12,5 milioni di sterline, provenienti dal suo conto privato, al fondo di beneficenza dedicato alla cura del Covid.

Grosvenor ha anche due sorelle maggiori, Lady Tamara (43 anni), sposata con uno dei migliori amici di William, Edward Van Cutsem, la criminologa Lady Edwina (41 anni), moglie dello storico Dan Snow e una sorella minore, Lady Viola, sposata con una delle guardie reali, Angus Roberts.

Anche se Tamara ed Edwina sono più grandi di Hugh, è stato quest’ultimo, in quanto primogenito maschio, a ereditare il titolo nobiliare secondo le antiche regole dell’aristocrazia britannica (tradizioni su cui oggi si discute molto, poiché penalizzano le donne, sono un retaggio antico e un po’ anacronistico, ma per ora non sono state modificate). Il giovane Hugh è diventato duca di Westminster alla morte del padre, Gerald Grosvenor, scomparso a 64 anni causa di un infarto nel 2016.

La famiglia del duca ha uno stile di vita che la rende quasi unica nel panorama dei casati inglesi: l’elegante riservatezza è una caratteristica di tutti i suoi esponenti, insieme a una quotidianità basata sulla semplicità, lontana dai riflettori e dalle ostentazioni. Per esempio il duca di Westminster ha frequentato una scuola pubblica fino a 11 anni e non ha studiato a Eton, contrariamente ai suoi pari, ma si è laureato alla Newcastle University.

La ricchezza dei Grosvenor risale al 1670 circa, quando il capostipite del casato, Sir Thomas Grosvenor, ottenne in dote le zone dove oggi si trovano i quartieri di Mayfair e Belgravia. C’è un ultimo dettaglio che ci fa capire l’importanza di questa famiglia: la madre di Grosvenor, Natalia Phillips, è una discendente dello zar Nicola I di Russia.

Annuncio di matrimonio

Hugh Grosvenor ha incontrato la futura moglie, Olivia Henson, nel più classico dei modi, ovvero a una cena tra amici. La futura duchessa lavora per una ditta di cibi biologici, ha studiato al Marlborough College (la stessa scuola frequentata da Kate Middleton) e al Trinity College di Dublino, laureandosi in italiano e spagnolo. Olivia avrebbe la stessa indole discreta di Hugh e sembra che questa qualità abbia colpito il duca fin dal primo incontro.