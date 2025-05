Si ubriaca e fuma durante il volo, scatenando il caos: Britney Spears fuori controllo scrive un post di scuse

Ascolta ora 00:00 00:00

Britney Spears torna a far parlare di sé, purtroppo non per ragioni edificanti. La celebre popstar statunitense (43 anni) è stata letteralmente prelevata da un aereo per aver assunto comportamenti molesti durante il viaggio. La stessa cantante arriva poi a scusarsi tramite un post abbastanza sconclusionato pubblicato sui social.

A dare la notizia sono famose testate oltreoceano come People e TMZ. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, Britney Spears si trovava a bordo di un aereo partito da Cabo San Lucas (Messico) e diretto a Los Angeles. Decisa a fare festa, la star ha cominciato a bere vodka fin quando la situazione non si è fatta davvero ingestibile. Non paga, la cantante amatissima negli anni '90 ha pensato anche di accendersi una sigaretta, cosa ovviamente vietata a bordo. Gli assistenti di volo sono immediatamente intervenuti, pregandola di smettere di fumare e di darsi una regolata. Come da prassi, è stato contattato il personale di terra.

Una volta che il volo è atterrato a Los Angeles, la Spears ha trovato ad attenderla le autorità, che l'hanno prelevata e poi ripresa per il suo comportamento. Subito dopo la cantante sarebbe stata lasciata in libertà.

Non si è fatta attendere la risposta di Britney Spears, che poco tempo dopo ha pubblicato un lungo post sul suo canale Instagram. Il messaggio della cantante è piuttosto sconclusionato. "È davvero incredibilmente divertente!!! Su alcuni aerei su cui sono stata non si può fumare per la maggior parte del tempo, ma questo era diverso perché i porta bicchieri erano fuori dal sedile!!! ", si giustifica la pop star. Poi, per quanto riguarda il consumo di alcol, aggiunge: " Confesso che era la prima volta che bevevo vodka!!! Giuro che mi sentivo così intelligente! Ero tipo wow, cosa diavolo c'è lì dentro!!! Mi sentivo così lucida e intelligente!!! E ho detto che volevo una sigaretta!!! Il mio amico me l'ha messa in bocca e me l'ha accesa, quindi ho pensato: 'Oh, allora questo è un aereo dove si può fumare!'".