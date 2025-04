"Siamo state cogl***". Mara Venier choc con Simona Ventura: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Simona Ventura fa 60 anni e in collegamento con La Volta Buona su Rai Uno ha ricevuto gli auguri di amici e colleghi. La conduttrice, attualmente impegnata con Paola Perego la domenica mattina su Rai Due e la domenica sera sul Nove con Fabio Fazio sarà probabilmente anche l'unica opinionista della prossima Isola dei Famosi, almeno secondo i rumors circolanti. Tra chi le ha voluto fare gli auguri di compleanno c'è anche Mara Venier, padrona di casa di Domenica In, che si è collegata telefonicamente con il programma di Caterina Balivo su Rai Uno. Ma le sue parole hanno stupito molti.

" Auguri Simona, te li ho fatti stamattina alle sette, che ero con la nipotina. Ho visto prima il servizio che avete mandato, possi dire che siamo state due coglione a non frequentarci per un po' di anni? E voglio ringraziare Giovanni (Terzi, marito della Ventura, ndr) ", ha detto la conduttrice di Domenica In, facendo riferimento al periodo in cui le due non si sono parlate. Venier e Ventura sono rimaste per circa 8 anni distanti ma il motivo di questo allontanamento non è mai stato reso noto. Tuttavia, le ipotesi più accreditate fanno risalire la divisione a quando Simona Ventura era sentimentalmente legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Quell'amicizia si era trasformata in un rapporto parentale in un certo senso, ma proprio in quel periodo la loro relazione si interruppe.

Durante la lontananza, Venier e Ventura non si sono risparmiate nemmeno reciproche stoccate. " Io divido le persone in due categorie: quelle perbene e quelle blatte ", disse Ventura in radio nel 2015, scatenando l'ira della conduttrice di Domenica In: " Beh poverina Simona, porella. Io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia. Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, ma capisco Simona: ci è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro, mentre lei è dovuta andare a Tirana ". Parole al veleno che le avevano allontanate ancora di più.

Sapevo che faceva bene a lei e sapevo che faceva bene a te

Ma poi Simona Ventura ha interrotto la sua relazione con Gerò e ha conosciuto Giovanni Terzi, che ha sposato di recente nel loro luogo del cuore, Rimini. Ed è stato lui l'artefice del riavvicinamento , come ha fatto capire la sua risposta a Mara Venier durante La Volta Buona: "".